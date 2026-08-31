Си Дзинпин е забранил на Путин да използва ядрено оръжие в Украйна

Китай няма да позволи на Русия да използва ядрени оръжия, заяви финландският президент Александър Стуб пред Bild. Той каза, че това лято китайският външен министър Ван И го е уверил в това.

"Той каза: "Ние никога няма да позволим това." Мисля, че това е доста ефективен възпиращ фактор", подчерта Стуб.

Според него Москва прибягва до ядрено изнудване, за да всее паника в Европа.

"Русия иска ние, европейците, да седнем тук и да обсъждаме: ще ескалира ли? Ще използва ли ядрени оръжия? Ще атакува ли НАТО и Европа?", обясни Стуб.

От негова гледна точка възможностите на Москва да продължи ескалацията в момента са ограничени и единственият жизнеспособен вариант остава мобилизацията, но това може да има сериозни вътрешнополитически последици за Кремъл.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски говори за твърдата позиция на Китай относно използването на ядрени оръжия от Русия. През юли той заяви, че Пекин е казал на Москва по "категоричен начин", че подобна стъпка е недопустима.

На 24 август украинският лидер отново призова Китай да използва влиянието си, за да спре ядрената реторика на Русия.

Източници от Кремъл, цитирани от Bloomberg, заявиха на 26 август, че Владимир Путин не възнамерява да прави отстъпки и се готви за ескалация на конфликта в Украйна, предвид засилването на атаките с балистични ракети срещу Киев и други градове. В същото време все повече служители от обкръжението на руския президент започват да вярват, че в крайна сметка той може да прибегне до тактически ядрени оръжия, защото смята поражението във война за абсолютно неприемливо, съобщиха източници на агенцията.

Според данни на SIPRI Русия разполага с най-големия арсенал от тактически ядрени бойни глави в света - 1816, в сравнение със само 200 за САЩ. Ракетите в комплексите "Искандер", от които Русия разполага със 150 единици, могат да носят бойни глави с мощност от 10 до 100 килотона.