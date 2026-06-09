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"Известия": Русия и Беларус са готови да използват и ядрено оръжие за сигурността си

НАТО демонстративно разполагал силите си в непосредствена близост до границите на Русия

09.06.2026 | 07:00 ч. 73
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Москва и Минск са готови да използват всички налични средства, включително ядрени, за да гарантират сигурността на Русия и Беларус. Това заяви пред вестник „Известия“ заместник-министърът на външните работи на Русия - Михаил Галузин.

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Той подчерта, че НАТО демонстративно и провокативно разполага силите си в непосредствена близост до границите на Русия. В тази връзка Русия и Беларус непрекъснато подобряват сътрудничеството между въоръжените си сили и силовите структури.

По думите на Галузин Русия има военно присъствие в Беларус и двете страни редовно провеждат съвместни проверки на бойната си готовност.

„Ние оставаме в постоянна готовност да използваме всички средства, включително ядрени, за да гарантираме сигурността на Съюзната държава“, каза руският заместник външен министър, визирайки политическия, икономическия и съюза в областта на сигурността между Русия и Беларус.

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Галузин отбеляза, че Москва и Минск си сътрудничат в отбранителния сектор в съответствие с Договора за взаимни гаранции за сигурност в рамките на Съюзната държава. Подписан през декември 2024 г., договорът задължава двете страни да се подкрепят взаимно в случай на нападение срещу сигурността на която и да е от страните.

На 3 юни руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че атаките срещу териториалната цялост на Русия могат да доведат до използването на руски ядрени оръжия. По-рано Шойгу също говори за ефекта от разполагането на ядрени оръжия в Беларус.

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Тагове:

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