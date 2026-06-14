Русия може би разработва орбитално ядрено оръжие

Най-висшият представител на германското военно-космическо ведомство заяви, че Русия може да работи върху технология, способна да постави ядрено устройство в орбита, предупреждавайки, че подобен сценарий може сериозно да наруши инфраструктурата, зависима от спътници, и военните системи по целия свят.

Според Politico генерал-майор Михаел Траут, командир на Германското космическо командване, e заявил, че не може да изключи възможността Москва да се стреми към подобни възможности като част от потенциална бъдеща ескалация.

"На самия връх на стълбата на ескалацията има подозрение, че Русия може да работи върху технология за поставяне на ядрено взривно устройство в орбита", каза Траут в интервю за Politico. На въпроса дали смята подобен сценарий за реалистичен, Траут отговори: "Не мога да го изключа."

Според Politico, Траут е заявил, че последиците от ядрена детонация в космоса биха се различавали значително от конвенционален ядрен удар по Земята, но биха могли да имат дългосрочни последици за съвременните общества, които разчитат на спътници за комуникации, навигация, банкови услуги, транспорт, прогноза за времето и военни операции.

Германският командир е посочил ядрения тест Starfish Prime на САЩ, проведен през 1962 г., като пример за това как ядрена експлозия на голяма надморска височина може да повлияе на спътниците и космическата инфраструктура. Според Politico, Траут е предупредил, че подобно събитие днес може да деактивира до една трета от всички спътници, работещи в ниска околоземна орбита, през следващите седмици и месеци. Той също така е казал, че подобен инцидент може да влоши нарастващия проблем с космическите отломки и да увеличи риска от каскадни сблъсъци, известни като синдром на Кеслер.

"Напълно е възможно определени орбитални височини да не бъдат използваеми в продължение на десетилетия", твърди Траут.

Интервюто идва на фона на нарастващи опасения сред западните правителства относно заплахите за космическите системи

Според Politico, Траут каза, че рисковете, свързани с космоса, са се увеличили през последните години, вариращи от заглушаване на GPS и лазерни смущения до директни атаки срещу спътници.

"Най-добрият пример е заглушаването на GPS в Балтийския регион", каза Траут, добавяйки, че прекъсванията засягат както гражданската авиация, така и морския трафик.

По-рано, съвместно разследване на германските телевизионни компании WDR и NDR, позовавайки се на оценки на разузнаването на НАТО, съобщи, че Русия може би разработва класифициран проект, известен като Skif, насочен към разполагане на ракетни системи, способни да носят ядрени оръжия, на морското дъно на Северния ледовит океан.

Предполагаемата система би позволила на ракети, скрити в подводни силози или контейнери, да останат в спящо състояние за продължителни периоди, преди да бъдат активирани дистанционно, потенциално заобикаляйки международните ограничения съгласно Договора за контрол на оръжията на морското дъно от 1971 г.