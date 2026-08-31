Вулканът Синабун в Индонезия изригна, изпрати пепел на 3500 м (ВИДЕО)

Вулканът Синабунг в индонезийската провинция Северна Суматра изригна в понеделник, изхвърляйки стълб от тъмна пепел на височина около 3500 метра над върха си, съобщиха от националната служба по вулканология, цитирани от ДПА.

Изригването е продължило най-малко един час, според Центъра за вулканология и намаляване на геоложките рискове (PVMBG).

Няма данни за пострадали хора.

Синабунг е един от най-активните вулкани в Индонезия и остава на второ ниво (от общо четири) в националната система за предупреждение за вулканична опасност.

Властите призоваха местните жители и туристите да избягват селата, които са били преместени заради вулканичната активност, както и зоните в радиус от 3 километра около върха и 4,5 километра в югоизточния сектор на вулкана.

Индонезия - архипелаг от над 17 000 острова е разположена в Тихоокеанския огнен пръстен, зона с интензивна сеизмична и вулканична активност. На нейна територия се намират около 120 действащи вулкана – повече, отколкото във всяка друга страна.

Вулканът Синабунг, издигащ се на 2460 метра над морското равнище, е бил в състояние на покой в ​​продължение на векове, преди отново да стане активен през 2010 г. При мощно изригване през 2014 г. загиват най-малко 16 души, а последвалите изригвания и изхвърлянето на пепел многократно принуждават местните жители да се евакуират.