Учени откриха спящ гръцки вулкан, който произвежда магма

Вулканът Метана в Гърция, за който се смята, че е спящ повече от 100 000 години натрупва значителни количества магма под повърхността си.

Изследователи са анализирали малки цирконови кристали, които действат като "капсули на времето“, за да реконструират вътрешната история на вулкана в продължение на 700 000 години.

Проучването разкрива непрекъснато производство на магма под Метана, въпреки продължителния му период на затишие, което показва, че вулканите могат да "дишат“ под земята в продължение на хилядолетия, без да изригват, пише The Independent.

Магмата, снабдяваща горната камера на Метана, се оказва необичайно богата на вода – фактор, който задейства кристализацията и прави производството на магма по-ефективно.

Тези открития показват, че продължителният период на вулканично затишие не означава, че вулканът е изгаснал, а може да сигнализира за натрупването на голяма и потенциално по-опасна магмена система, което води до преоценка на риска за спящите вулкани по целия свят.