Проф. Тошев: Нужна е европейска намеса по случая “Ива Михайлова“

Казусът със случая на Ива Михайлова продължава, а следващото дело в Кочани е насрочено за 28 септември. Българската гражданка вече близо година не може да напуска Република Северна Македония и да се лекува в България.

Момичето пострада тежко при катастрофа на пътя за Щип в началото на октомври 2025 г., а местната прокуратура ѝ повдигна обвинения, въпреки че Ива е жертва, а не причинител на тежкото произшествие, при което загина човек.

Съдебна власт и репресии

в предаването “България сутрин” проф. Спас Тошев припомни, че в доклада на Европейския парламент за напредъка на РСМ по пътя към нейната евроинтеграция е констатиран фактът, че се използва съдебната власт за репресиране на граждани на РСМ с българско съзнание, като някои от тях имат и двойно гражданство.

“Следя случая от момента преди да бъде отразен в българските медии. Катастрофата става по време на полицейска проверка, при което автомобил, за да избегне полицейската проверка, навлиза в насрещното платно и я удря. Тя не е напускала своето платно на движение", заяви проф. Ташев от Сдружението за потомци на бежанци и преселници от територията на РСМ.

По думите му първоначално полицаите се притичат на помощ - ситуацията се променя, когато тя изразява българско самосъзнание. Според него в този процес не само Михайлова е потърпевша.

“Прокуратурата се опитва да накара свидетели да променят показанията си, за да стане тя уязвима. Единственият свидетел, който продължава да твърди, че не е напуснала платното си, е обвинен в лъжесвидетелство. Това са ужасни манипулации с цел предрешаване съдбата на един човек", допълни проф. Тошев пред Bulgaria ON AIR.

Европейски наблюдатели

Според него целта е да се сплаши всеки човек с българско самосъзнание в Република Северна Македония.

Проф. Тошев поздрави българските депутати за позицията им в казуса. По думите му присъствието на представителите на властта в Кочани е сигнал, че имаме работещ консенсус по важен въпрос, какъвто е македонският. “Следващата крачка е да интернационализираме този проблем и да търсим съюзници. На следващото заседание в Кочани трябва да присъстват и европейски наблюдатели”, добави експертът.

Има пропукване на тоталитарния модел на РСМ и Европа трябва да се намеси, коментира още гостът.

"В момента има лица, които познават политическите факти, но избягват да говорят за тях, за да не ги преследват и да не изгубят професията си. Европейската намеса ще повлияе на общественото мнение", категоричен е проф. Ташев.

Гледайте видеото с целия разговор.