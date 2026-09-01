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Задължиха ученици във Владивосток да носят нашивки с дронове върху униформите си

Родителите сякаш реагираха добре, твърдят от медията

01.09.2026 | 13:28 ч. 8
Задължиха ученици във Владивосток да носят нашивки с дронове върху униформите си

Във Владивосток учениците в училище № 61 са задължени да носят нашивки, изобразяващи дронове, върху училищните си униформи, според "Острогоно Новости" и 7×7.

Според родителите на учениците, те са били помолени да закупят специални шеврони от специализирани магазини. Конкретните магазини не са посочени.

Миналата година шевроните изобразяваха перо на фона на руското знаме, оформено като книга. Сега учениците трябва да носят шеврони с дрон и номера на училището си.

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"Родителите сякаш реагираха добре. Много деца носеха тези шеврони на събранието. В родителския чат те просто отбелязаха, че дизайнът е "странен" и че миналогодишните са "по-красиви", пишат от медията

Някои родители избраха да не купуват тези емблеми. На снимки от събранието на 31 август (Денят на знанието във Владивосток беше преместен с един ден по-рано поради Източния икономически форум) някои деца носят нови шеврони, миналогодишните или изобщо нямат емблеми.

"На теория не можем да ги премахнем, тъй като са част от униформата. Но все още не знаем дали ще кажат нещо за липсващия шеврон", добави един родител.

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