Разпитват бездомник, раздавал пачки пари на непознати

Бездомник е разпитван от полицията в Италия, след като е бил забелязан да вади банкноти от 50 евро от куфарче и да ги подава на минувачи, както и да ги хвърля във въздуха.

Инцидентът е станал на улица близо до гарата в Белуно в Северна Италия, където иракчанинът, известен на местно ниво като Хайдер, спи на открито в малка палатка.

Някои граждани с благодарност приели банкнотите от Хайдер, докато други събрали разпръснатите по тротоара пари и бързо напуснали мястото, а един човек се обадил в полицията.

Когато служителите на реда пристигнали, те открили, че в куфарчето все още има 4390 евро. Марко Дал Понт, служител на местния съвет, каза, че Хайдер все още не е обяснил откъде е взел парите.

"Хайдер е познат на социалните служби и живее в града от няколко месеца, след като е пристигнал от близките градове", каза той, цитиран от The Times. "Той говори, но не владее свободно италиански и в този случай не е отговарял на въпроси. Всички го познават и трябва да кажа, че е харесван от хората. Много хора са се опитвали да му помогнат, да намерят начини да го махнат от улицата. Предлагали са му храна и подслон. Но той винаги е отказвал да приема храна и е отхвърлял предложения за място за спане."

Раздаването на пари от Хайдер се случи в началото на август и полицията първоначално се е опитала да не раздухва въпроса, за да види дали някой ще си вземе куфарчето, пълно с пари. След като обаче никой не се появи, парите бяха предадени на кметството.

"Имахме няколко идеи за това откъде са дошли парите, но в момента все още не знаем откъде ги е намерил", каза Дал Понт. "Сега трябва да решим какво да правим с тях... Цялата работа е наистина странна."