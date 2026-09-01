Брюксел удря вноса от Бразилия: Спират месо, яйца и мед

ЕС спира вноса на бразилско месо и други продукти от животински произход от 3 септември заради съмнения дали страната спазва европейските правила за употребата на антибиотици в животновъдството.

Европейската комисия заяви, че Бразилия не е предоставила достатъчно гаранции, че изнасяните продукти отговарят на изискванията на блока за здравето на животните и ограничаването на неправомерната употреба на антимикробни средства.

"Бразилия вече няма да бъде упълномощена да изнася за Съюза животни, предназначени за производство на храни, както и продукти от животински произход за консумация от хора", заяви говорител на Комисията пред AFP.

Мярката ще засегне птиче и друго месо, яйца и мед.

Кога може да бъде възстановен вносът?

Брюксел не посочи конкретен срок.

Одитът на бразилските сектори за птиче месо и мед трябва да приключи на 4 септември. Ако резултатите са положителни и държавите членки одобрят възобновяването на вноса, доставките на птиче месо могат да бъдат възстановени в рамките на няколко седмици.

При говеждото месо процесът вероятно ще отнеме повече време.

От Европейската комисия подчертават, че всичко ще зависи от това колко бързо бразилските власти успеят да докажат, че спазват европейските изисквания.

Бразилия е ключов доставчик на говеждо за ЕС

През 2025 г. Бразилия е била вторият по големина доставчик на говеждо месо за Европейския съюз.

Страната е изнесла над 92 000 тона на стойност повече от 713 млн. евро.

Затова ограничението има значение не само за търговията между Брюксел и Бразилия, но и за европейския пазар на месо.

ЕС затяга контрола след критики от фермери

Бразилия беше включена през май в списък на държавите, които не изпълняват европейските правила за употребата на антибиотици при животните.

ЕС забранява използването на антимикробни средства за стимулиране на растежа и ограничава употребата на антибиотици, предназначени за лечение на хора. Целта е ограничаване на антимикробната резистентност.

Решението идва и на фона на силните критики от европейски фермери и Франция след подписването през януари 2026 г. на споразумението за свободна търговия между ЕС и Меркосур.

Бразилски фермер: Европейците няма как да се конкурират с нас

Бразилският фермер Карлос Роберто дос Сантос заяви, че разбира защо ЕС се стреми да защити потребителите и собствените си производители.

По думите му производствените разходи в Европа са значително по-високи и европейските фермери трудно могат да се конкурират с по-евтиния бразилски внос.

Според него, ако правителствата допуснат масов внос на евтино месо, това може да постави местния селскостопански сектор под сериозен натиск.