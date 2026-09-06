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Разпръснаха неизвестно вещество в нощен клуб, хора са губили съзнание

Полицията в Линтиг провежда мащабна операция

06.09.2026 | 09:37 ч. Обновена: 06.09.2026 | 11:12 ч. 11
Снимка: Pixabay

Снимка: Pixabay

Петима души пострадаха, след като в нощен клуб в северната германска провинция Долна Саксония снощи бе разпръснато неизвестно вещество, предаде ДПА, като се позова на местните правоприлагащи служби.

Полицията съобщи, че в нощния клуб в селището Линтиг се провежда мащабна операция.

Неизвестното вещество е било разпръснато в нощния клуб, където рано тази сутрин са се били събрали няколкостотин души, посочиха силите на реда.

Няколко души са изпитали дихателни проблеми и замайване, като някои от тях са загубили съзнание, се казва в изявление на полицията. Много хора са потърсили медицинска помощ от спешните служби.

Деветнадесетгодишен младеж е бил задържан, добави полицията./БТА

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