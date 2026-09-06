ГДБОП със спецакция срещу менте стоките по морето, иззети са над 4000 чифта обувки

ГДБОП проведе спецакция срещу търговията с фалшиви стоки. Над 4000 чифта спортни обувки и други имитации на известни марки са иззети от обекти по Черноморието.
Около 7000 очила и аксесоари за тях са открити при проверки на територията на Варна.
Служители на дирекция "Киберпрестъпност“ на ГДБОП проведоха специализирана операция в защита на интелектуалната собственост на територията на курортни селища по Южното Черноморие на 4 септември 2026 г.
В хода на полицейската акция са установени търговски обекти, в които се съхранявали и предлагали за продажба стоки, имитации на известни марки.
В магазините и прилежащите към тях складови помещения са открити над 4000 чифта спортни обувки и други артикули. Стоките са иззети в условията на неотложност.
Образувани са досъдебни производства за престъпления по Наказателния кодекс.
Действията по разследването продължават.
При проведена по-рано друга полицейска операция на територията на гр. Варна е преустановена незаконната продажба и съхранение на слънчеви и диоптрични очила и аксесоари за тях, носещи знаци на защитени търговски марки, без необходимото по закон съгласие на притежателите на правата.
Иззети са около 7000 артикула. Образувано е досъдебно производство.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.