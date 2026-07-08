На Фредериксен ѝ се наложи да напомни на Тръмп: Гренландия не е за продажба

Датският премиер Мете Фредериксен заяви във вторник, в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара, че очаква съюзническите държави да уважават суверенитета на Дания и подчерта, че Гренландия не е за продажба. Посланието ѝ идва само часове след като президентът на САЩ Доналд Тръмп възобнови твърденията си за поемане на контрол над Гренландия - автономна територия, която е част от Кралство Дания.

"Очаквам съюзниците да уважават суверенитета на Дания и да приемат, че Гренландия не е за продажба", категорична бе Фредериксен.

По време на среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган Тръмп заяви, че Гренландия трябва да се контролира от Съединените щати.

"Тя трябва да се контролира от Съединените щати, а не от Дания", заяви лидерът на Белия дом пред репортери.

Тръмп призна, че въпросът за Гренландия е повлиял и на отношенията му с НАТО, твърдейки, че островът е от голямо стратегическо значение за сигурността на Съединените щати.

"Гренландия не е полезна за Дания. Дания не харчи никакви пари, за да помогне на Гренландия, но това е важна зона за Съединените щати и е заобиколена от китайски и руски кораби, а това няма да се случи", каза Тръмп.

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Американският президент добави, че европейските съюзници не бива да се противопоставят на подобна идея, предвид военната подкрепа, предлагана от Вашингтон за защита на Европа от заплахи от Русия.

Изявленията на Тръмп относно Гренландия предизвикват напрежение между Вашингтон и Копенхаген още от първия му мандат. Дания многократно отхвърля всякакви дискусии за предаване на острова, а гренландските власти заявяват, че бъдещето на територията може да бъде решено само от нейните жители.

Междувременно държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви през юни, че диалогът между Съединените щати, Дания и Гренландия продължава чрез редовни срещи, в контекста на нарастващия стратегически интерес към Арктическия регион.