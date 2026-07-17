Един загинал и ранен полицай при стрелба в Дания

Един човек е загинал, а полицай е бил ранен при стрелба в град Норесундби, Северна Дания. Заподозреният нападател също е бил прострелян и е настанен в болница с тежки наранявания, съобщи полицията, цитирана от Франс прес.

Служителите на реда са били изпратени в индустриална зона на града в ранния следобед след сигнал за стрелба в сграда. При пристигането им по тях е бил открит огън.

Полицаите са отвърнали на стрелбата и са ранили заподозрения.

"Гражданин и полицай на мястото на инцидента са били простреляни. Гражданинът е починал, а раненият полицай е в стабилно състояние", съобщиха властите.

Мотивът за нападението все още не е установен.

"Все още не знаем точните обстоятелства, включително причината за стрелбата. Това ще бъде изяснено в рамките на разследването", заяви Клаус Дано от полицията в Северна Ютландия.

Дания е сред страните с най-ниски нива на насилие в Европа, отбелязва БТА.