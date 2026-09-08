Величие внесоха подписите в ЦИК за участие на изборите



Политическата партия „Величие“ внесе в Централната избирателна комисия (ЦИК) необходимите подписи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

„Нямаше да можем да участваме в президентските избори без тези сериозни усилия. Събрахме близо 7000 подписа“, заявиха от „Величие“.

Благодарности бяха отправени и към хората, които са се включили в обработването на документите. От партията пожелаха успех на своите кандидати и подчертаха, че вече са на стартовата линия на президентската кампания, се посочва още в прессъобщението.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври. До момента вече са обявени няколко кандидатпрезидентски двойки.

Настоящият държавен глава Илияна Йотова влиза в надпреварата за президент заедно с генералния директор на БТА Кирил Вълчев като кандидат за вицепрезидент. Двамата са издигнати от инициативен комитет, чието учредително събрание е насрочено за 8 септември. За кандидатурата на Йотова беше заявена подкрепа от БСП и „Прогресивна България“.

Бившият служебен премиер Андрей Гюров се кандидатира за президент, а негов партньор в надпреварата е бившият главен секретар на МВР Георги Кандев.

Партия МЕЧ обяви кандидатурата на лидера си Радостин Василев за президент. За вицепрезидент с него се кандидатира Красимир Манов.

Кирил Вълчев е кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова

БЗНС влиза в надпреварата с бившия министър на отбраната Николай Ненчев за президент и Цвета Кирилова за вицепрезидент.

Инициативният комитет „Народна сила“ издига доц. Георги Димов за президент и ген. Димитър Шивиков за вицепрезидент.

За участие в изборите беше внесена и подписка за независимата двойка Лъчезар Аврамов за президент и Ивайло Дражев за вицепрезидент.

Сред обявилите кандидатура за президент са още лидерът на „Българска социалдемокрация – Евролевица“ Александър Томов и бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов. Все още не е известно кой ще е кандидат за вицепрезидент.