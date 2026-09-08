Меркел определи победата на “Алтернатива за Германия“ като “шокираща“

Ангела Меркел, бившият канцлер на Германия, определи убедителната победа на “Алтернатива за Германия” в източната провинция Саксония-Анхалт като "просто шокираща“, съобщава ДПА.



На събитие, организирано от германския телекомуникационен доставчик Deutsche Telekom в Кьолн, Меркел заяви, че нейната партия, Християндемократическият съюз (ХДС), е претърпяла явно поражение.

“Като член на ХДС, сърцето ми кърви. Свидетели сме на повратна точка, истинска повратна точка в германската история“, заяви“, каза Меркел, която ръководеше страната от 2005 до 2021 г.

Категорична победа

Коментарите на Меркел дойдоха два дни след като “Алтернатива за Германия“ спечели рекордните 43,8% от гласовете в Саксония-Анхалт, като едва не получи абсолютно мнозинство от местата в провинциалния парламент. ХДС падна до 17,2% и вероятно ще премине в опозиция, като “Алтернатива за Германия“ се стреми да сформира правителство на малцинството.

Меркел заяви, че демократичните партии трябва да възприемат различен подход, за да се ангажират по-ефективно с обществеността и да обяснят напредъка по-ясно, като “се обръщат към гражданите на индивидуална основа“.

Много граждани вече не отдават значение на фактите и вместо това разчитат на емоциите, каза Меркел, предупреждавайки, че подобно отношение не трябва да се разпространява широко.

“Постижението на Просвещението беше, че хората се споразумяха за фактите“, каза тя.

Ако емоциите трябва да имат предимство пред фактите, това би представлявало стъпка назад за цивилизацията, добави тя.

Меркел, която се стремеше да се въздържа от публични прояви, откакто се оттегли от политиката, направи коментарите по време на участие в дискусия за свободата в ерата на изкуствения интелект на конференцията Digital X. / БТА