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Украйна удари нефтен терминал и военноморска база в Новоросийск

Русия отговори с атаки срещу товарен кораб в Николаев и склад в Киев

09.09.2026 | 15:36 ч. 18
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Въоръжените сили на Украйна поразиха цели на руското черноморско пристанище в Новоросийск и в Краснодарски край, в това число военноморска база и петролен термина, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Зеленски допълни, че са били ударени също военни съоръжения и бойни кораби, носещи ракети.

От своя страна руското Министерство на отбраната съобщи, че силите на Москва са атакували украински товарен кораб, пренасящ военна техника и плаващ в Черно море на път за Одеса, както и склад на компания, произвеждаща дронове в столицата Киев.

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Руските въздушни удари причиниха също така щети пристанищната, транспортната и цивилната инфраструктура в Николаев, а при атаките беше убит човек и няколко други бяха ранени, съобщи представител на местната власт.

Руското Министерство на отбраната уточни, че в Николаев и Николаевска област са били ударени товарен терминал за съхранение на горивно-смазочни материали и военна техника, както и логистичен център на украинската армия, цех за производство на дронове и склад за тяхното съхранение.
(БТА)

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