Кремъл: Заплахата за самолета на Зеленски е ефимерна

Украинците "са се опитвали, опитват се и, както изглежда, ще продължат да се опитват да организират провокации“, за да въвлекат своите западни куратори по-дълбоко и по-здраво във войната“, каза по време на брифинг говориелят на Кремъл Дмитрой Песков.

Той добави, че провокациите от страна на киевския режим са обект на засилено внимание от страна на руските служби за сигурност. "Това е въпрос, на който нашите специални служби обръщат повишено внимание, защото си вършат работата", каза Песков, цитиран от ТАСС.

Песков коментира и задържането на бившия служител по сигурността на британското посолство в Москва, който се оказа агент на СБУ. По думите му това "би трябвало да бъде източник на сериозна загриженост в европейските столици".

Инцидентът със самолета на Зеленски

Относно предполагаемата заплаха от безпилотен летателен апарат за самолета на Зеленски, Песков определи като "несъществена".

"Що се отнася до тази ефимерна заплаха за самолета – такава не е имало и самите украинци вече признаха това", добави още прессекретарят на Путин.

Песков добави, че руският президент Путин ежедневно обсъжда с военни представители въпроси, свързани със специалната военна операция, включително мерките за защита на руски обекти от атаки на Въоръжените сили на Украйна.

"Предприемат съответните мерки", каза още Песков.

Дипломатът добави, че украинските власти прибягват до терористични действия, тъй като не са в състояние да променят хода на събитията в зоната на специалната военна операция.