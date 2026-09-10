Брадат транс пациент в женско психиатрично отделение се разголи

Старша лекарка завежда дело срещу нейния тръст от NHS, твърдейки, че "брадат" транссексуален пациент е бил допуснат в женско психиатрично отделение, след което се е разголил пред други пациенти, разкрива The Times.

Консултантът психиатър, анонимизиран като "д-р А", е завела иск в съда срещу Greater Manchester Mental Health NHS Foundation Trust миналия месец. Тя разказа колко от "уязвимите" жени в женското отделение са били задържани съгласно Закона за психичното здраве от 1983 г. и включват жертви на сексуално насилие.

Консултантът твърди, че след като пациентите са се оплакали от поведението и присъствието на транссексуалния пациент, който се идентифицира като жена, той е бил преместен в мъжко отделение. Но, по думите ѝ, управителите на тръста са се намесили и транс жената е била върната в женското отделение.

Д-р А заявява, че причината транс жената да е била настанена в женското отделение на първо място се дължи на "незаконни" политики в тръста на NHS. Нейното твърдение посочва конкретно политиката на тръста "Осигуряване на настаняване за един пол", която гласи, че транс пациентите трябва да бъдат настанявани според представянето си, включително по отношение на тоалетни и бани.

През април миналата година Върховният съд издаде знаково решение, според което "жена" и "мъж" в Закона за равенство от 2010 г. се отнасят до биологичен пол. Д-р А. твърди, че е очаквала политиката да бъде изменена, така че да е в съответствие със закона.

По думите ѝ многократните ѝ искания тръстът да изясни плановете си за промяна на политиката са били посрещнати със забавяния, съпротива и предположения, че решението може да бъде оспорено в Европейския съд по правата на човека. Д-р А. каза, че впоследствие е открила на среща на консултанти няколко месеца след решението на Върховния съд, че транс пациентът е бил приет в женското отделение след решението. Тя разбрала за това по време на разговор с мъж консултант, работещ в отделението, който допълнил, че ръцете му са вързани, за да предприеме каквито и да било действия поради политиките на тръста.

"Той каза, че е имало мъж с брада и пълни мъжки гениталии, който се е разголвал пред жени пациентки и те са били недоволни. После добави: "Но какво можете да направите по въпроса?", споделя д-р А пред The ​​Times. "Попитах го: "Какво имате предвид под "какво правите по въпроса?" Вие не позволявате това да се случва. Вие отговаряте за отделението. На този човек, за когото говореше, не е било позволено да има достъп до самобръсначка, така че не е можело да се бръсне."

Консултант-психиатърът каза, че по-късно се е свързала с управителя на женско отделение в заведението, който според нея е потвърдил, че транс жена е била приета в женско отделение след решението на Върховния съд. Същият управител допълнително разкри, че транс пациентката е била върната в женското отделение, след като ръководството на заведението се е намесило, твърди д-р А.

Д-р А си спомня, че управителят на отделението изглежда е осъзнал абсурдността на ситуацията.

"Тя ми каза, че мъжкото и женското отделение са свързани отзад с коридор и ако мъж премине през женското отделение, ще има разследване на високо ниво", каза психиатърът. "Но след това, ако този мъж се обърне и каже, че е жена, тя завява, че "няма да направим нищо."

Много от жените са били задържани съгласно Закона за психичното здраве от 1983 г. и включват жертви на сексуално насилие

Твърденията на д-р А. поставят на преден план отказа на NHS England да определи срок за прилагане на нови насоки от Комисията за равенство и права на човека за защита на пространствата за един пол.

Това забавяне означава, че много NHS тръстове все още имат остарели политики, които позволяват на транссексуалните пациенти да бъдат лекувани в отделения, съответстващи на тяхната полова идентичност, а не на пола им.

Д-р А. каза, че е загрижена и за това, че съгласно настоящите транссексуални политики на тръста, биологично мъже, които се идентифицират като жени, могат да бъдат накарани да предоставят интимни грижи на жени пациенти. Тя се опасява, че това може да се случи в случай на пациентка, която се счита за риск за себе си, така че трябва да бъде постоянно наблюдавана и вероятно да бъде контролирана под душа, докато използва самобръсначка за бръснене на краката си, или в тоалетната, когато използва тампон.

Когато д-р А повдига този сценарий пред екипа по равенство, многообразие и приобщаване, тя твърди, че ѝ е казано, че жената в болница ще трябва да се защити сама, за да обоснове защо иска интимни грижи от същия пол, а отговорната медицинска сестра ще трябва да реши дали аргументът ѝ е валиден.

"Казах, че това са глупости, защото човекът е най-вероятно психотичен, а след това има разлика във властта и потенциално разлика в образованието", твърди психиатърът. "Ако съм в психиатрично отделение, не съм сигурна, че бих могла да се защитя сама. Тя всъщност каза, че пациентката може да се наложи да обясни анамнеза за сексуална травма и да обоснове защо не иска мъж там."

През юни 2025 г. д-р А подаде официална жалба относно предполагаемото неизпълнение на решението от страна на тръста, което е частично потвърдено. Тя твърди, че 16 месеца след решението на Върховния съд, тръстът за психично здраве на Голям Манчестър не е променил ключовите си политики, нито е спрял приема на биологични мъже пациенти в женски психиатрични отделения.

Консултантът психиатър заяви, че тръстът ефективно е отхвърлил опасенията относно предпазните мерки, свързани с това, че пациентите, родени от мъжки пол, представляват риск за женските отделения. Тя добави, че отговорът на тръста на нейните опасения е бил ненужно продължителен и обезпокоителен и представлява незаконна дискриминация поради нейните защитени убеждения.

Д-р А, която е представлявана от Християнския правен център, е подала подробностите по своя иск до органа за трудови спорове Консултативна, помирителна и арбитражна служба (Acas) през август.

"Жените психиатрични пациенти са сред най-уязвимите хора в нашата здравна система. Те са настанени в тези отделения, много от тях са преживели насилие, малтретиране или травма", каза тя. "Като старши лекар не можех да мълча, докато неприкосновеността на личния живот и достойнството на жените са били компрометирани."

Тръстът за психично здраве на Голям Манчестър NHS Foundation Trust не е отговорил на исканията за коментар от The Times.