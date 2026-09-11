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Русия заплаши Литва с ядрения си арсенал

Кремъл се опасява, че в Литва ще бъдат разположени западни ядрени оръжия

11.09.2026 | 14:05 ч. 17
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Kремъл предупреди Литва, че територията ѝ може да попадне под прицела на руския ядрен арсенал, ако Вилнюс реши да приеме на своя територия западни ядрени оръжия, предаде Ройтерс, цитирайки говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.

„Ако на тази територия бъдат разположени ядрени оръжия, насочени срещу нас, тогава и територията на тази държава ще попадне под прицела на нашите ядрени оръжия“, заяви Песков, цитиран от агенцията.

По-рано тази година Литва обяви намерение до края на годината да премахне от конституцията си забраната за разполагане на ядрени оръжия на територията на страната.

Литовските власти обаче нееднократно са подчертавали, че няма планове за разполагане на ядрени оръжия в Литва.
 (БТА)

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Тагове:

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