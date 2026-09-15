След 5 години отсъствие: РСМ се завръща на "Евровизия" в Бургас

Република Северна Македония се завръща на "Евровизия" след петгодишно отсъствие. Страната ще участва в конкурса в Бургас, а обществената телевизия в Скопие обяви промени в начина, по който ще бъдат избрани песента и изпълнителят.

От телевизията обещават нов подход и повече прозрачност в процеса на селекцията за завръщането на страната на голямата европейска сцена.

Северна Македония дебютира на "Евровизия" през 1998 г. в Бирмингам, когато страната е представена от Владо Яневски.

Най-големият ѝ успех в конкурса идва през 2019 г. в Тел Авив с Тамара Тодевска.

Яна Бурческа, член на делегацията на Северна Македония за "Евровизия", определи завръщането като добра новина както за публиката, така и за музикалната сцена в страната.

"Евровизия е много повече от една песен, едно изпълнение или класирането. Винаги гледам на това като на форма на културна дипломация", заяви тя.

По думите ѝ целта трябва да бъде Северна Македония да покаже на сцената свой актуален и съвременен музикален звук, пише БНТ.