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Боклукчийски камион се запали в центъра на София

На място е изпратен един противопожарен автомобил

15.09.2026 | 22:22 ч. Обновена: 15.09.2026 | 22:50 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пожар е избухнал в камион за сметосъбиране на столичната улица "Цар Иван Асен II", съобщиха от пожарната.

Сигналът е получен в Оперативния център на Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в 20:31 ч.

На място е изпратен един противопожарен автомобил с петима пожарникари.

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При пристигането си екипът е установил, че горят както отпадъците в камиона, така и самото превозно средство.

Пожарникарите работят по потушаването на огъня. Към момента няма информация за пострадали, пише БТА.

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