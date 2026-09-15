Боклукчийски камион се запали в центъра на София

Пожар е избухнал в камион за сметосъбиране на столичната улица "Цар Иван Асен II", съобщиха от пожарната.

Сигналът е получен в Оперативния център на Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в 20:31 ч.

На място е изпратен един противопожарен автомобил с петима пожарникари.

При пристигането си екипът е установил, че горят както отпадъците в камиона, така и самото превозно средство.

Пожарникарите работят по потушаването на огъня. Към момента няма информация за пострадали, пише БТА.