Пълен провал: Три месеца след изстрелването си руският Stralink буксува

Руската сателитна група "Рассвет-3", замислена като основа за вътрешна алтернатива на Starlink, все още не е достигнала планираната си работна орбита шест месеца след извеждането в космоса на първата група спътници.

Според информация на Defense Express от 15 септември, нито един от спътниците от първоначалното извеждане на "Рассвет-3" не е достигнал планираната височина от 800 километра, което възпрепятства началото на пълномащабната експлоатация на системата, както беше първоначално предвидено.

Системата се разработва от руската аерокосмическа компания "Бюро 1440". Първата група спътници "Рассвет-3" беше изведена в орбита на 23 март, последвана от второ извеждане на 19 юли.

Повечето спътници от първото изстрелване се задържат на височина от около 507 километра вече близо три месеца.

Defense Express съобщава, че 13 от първоначалните 15 спътника са достигнали тази височина и изглежда са заели съответните си позиции един спрямо друг. Други два остават на по-ниски височини, докато още един спътник, свързан с мисията, вече е напуснал орбита.

Настоящата конфигурация може да обясни защо първата група все още не се е изкачила до планираната орбита от 800 километра

Спътниците, изведени от една и съща ракета-носител, първо трябва да се отделят и да заемат позициите си по протежение на орбиталната равнина. Извършването на тези маневри на по-ниска височина може да намали необходимото количество гориво.

Данни за проследяване на орбитата, цитирани от Defense Express, показват, че 13-те спътника са се разпределили по приблизително половината от орбиталния си път, въпреки че във формацията все още има празнина. Двата спътника, опериращи под височина от 500 километра, може все още да извършват маневри за заемане на позиции, целящи да запълнят тази празнина.

След като формацията бъде установена, спътниците биха могли да започнат съвместно да повишават орбитите си към височина от 800 километра. Defense Express обаче отбелязва, че наличните данни за проследяване не показват, че подобна маневра предстои в близко бъдеще.

Междувременно втората група спътници "Рассвет-3", изстреляна на 19 юли, продължава да увеличава височината си. Възможно е и тези спътници да спрат на височина около 500 километра, за да заемат позициите си, преди да се опитат да се издигнат по-високо.

Спътниковата групировка се сблъска и с допълнителни затруднения

Според по-ранни съобщения на Defense Express, два спътника от втората партида са застрашени от навлизане обратно в земната атмосфера, докато един спътник от първата група вече е излязъл от орбита.

Бъдещите изстрелвания също могат да се сблъскат с усложнения след украински удар по ракетно-космическия център "Прогрес" в Самара - ключов руски обект, участващ в производството на ракети-носители "Союз".

Украйна вече е нанасяла удар по обекта "Прогрес" с крилати ракети FP-5 Flamingo. Заводът произвежда ракети "Союз-2.1б" - ракетата-носител, използвана по-рано за извеждане на спътниците "Рассвет" в орбита.

"Бюро 1440" разработва "Рассвет" като комуникационна мрежа в ниска околоземна орбита, предназначена да осигури широколентова свързаност чрез съзвездие от спътници, което я поставя на същия пазар като Starlink на SpaceX.