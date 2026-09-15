Джулия Робъртс очарова всички с нова прическа

Джулия Робъртс не изчака началото на новия сезон и смени прическата си предварително.

58-годишната актриса бе сред многото звезди, присъствали на вечерята и коктейла по случай откриването на най-новия магазин на Moncler на Пето авеню.

Събитието събра множество знаменитости, сред които Ан Хатауей, Джесика Частейн, Ейдриън Броуди, Серина Уилямс, Едуард Енинфул, Шер, Пийт Дейвидсън, Хелена Кристенсен и много други.

Новата коса на Джулия Робъртс

За случая Джулия заложи на чудесна интерпретация на класическия мъжки стил, избирайки много по-официална визия от тази на повечето останали гости – бяла риза и папийонка, съчетани с елегантен черен панталон и блестящо пухено яке.

Звездата също така промени изцяло визията на косата си, преминавайки от досегашните си златисти кичури към нюанс на меднорусо – междинен вариант с лек розов оттенък, съчетаващ русото и огненочервеното ѝ излъчване.

Повече от три десетилетия Робъртс работи с фризьора Серж Норман, който се е погрижил и този път прическата ѝ да бъде перфектна за откриването на бутика на Moncler. Двамата се появиха на корицата на броя, посветен на красотата, на списание Hollywood Reporter през ноември 2025 година, като разказаха за силната си връзка – както като приятели, така и в професионалните отношения на фризьор и клиент.

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