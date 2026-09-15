И Бил Гейтс се притесни от ИИ: Ще промени живота ни драстично, и то преди хуманоидните роботи

Бил Гейтс преживя своя "първи момент с ChatGPT" шест месеца преди останалите от нас. И това се случи на кухненската му маса.

Сам Алтман и другите съоснователи на OpenAI - Иля Суцкевер и Грег Брокман - пътуваха до обширното имение на основателя на Microsoft близо до Сиатъл, за да му направят демонстрация на своя чатбот със странно име. Този чатбот скоро щеше да предизвика бум в сферата на изкуствения интелект на стойност трилиони долари и да породи предупреждения за унищожението на човечеството.

Това се случи в началото на 2022 г., месеци преди OpenAI официално да пусне ChatGPT през ноември същата година.

"Бях шокиран и изумен", спомня си Гейтс в интервю за подкаста "The Times Tech".

Чувството му на възхищение обаче впоследствие се превърна в тревога

В следващите месеци и години технологията се развиваше с плашеща скорост. Онова, което той видя на кухненската си маса, може - ако се вярва на създателите му - да означава края на човешкия род.

Системи с изкуствен интелект са извършвали престъпления, като са хаквали системите на конкурентни компании с цел кражба на данни. Твърди се, че са подтиквали уязвими хора към убийство или самоубийство. Те са решавали привидно нерешими математически задачи и напредват до етап, в който могат самостоятелно да се усъвършенстват.

Дарио Амодей, главен изпълнителен директор на Anthropic (компанията, разработила Claude), призова за координирано забавяне на темпото от страна на водещите лаборатории, за да се осигури "достатъчно време за съгласуване и обезопасяване на моделите им, както и за потвърждаване на това от външни оценители".

В изненадващ израз на единство, сър Демис Хасабис от DeepMind, Илон Мъск и Сам Алтман публично подкрепиха това предложение.

Внезапният консенсус се появи само дни след като Еван Хюбингър - който ръководи усилията за "съгласуване" на изкуствения интелект с човешкото благополучие в Anthropic - предупреди в широко разпространена публикация, че компанията му може би създава устройство за апокалипсис: свръхмощен изкуствен интелект, който превъзхожда хората и излиза извън нашия контрол:

"Ние наистина искрено вярваме, че изкуственият интелект може да убие всички хора! Лично аз смятам, че вероятността за това е над 10 процента през следващото десетилетие."

Сега и Гейтс - 17-ият най-богат човек в света със състояние от 113 милиарда долара, известен с техно-оптимистичните си възгледи - бие тревога. Днес той публикува доклад, който подчертава огромния потенциал на технологията, но и предупреждава, че нещата могат да поемат в много лоша посока без подходящ надзор.

Той призовава за създаването на план, който да въведе "национална и международна рамка за справяне с изкуствения интелект".

"Това е нещо по-значимо от всяка друга технология. Ето защо влагам опита и авторитета си в посланието, че това е коренно различно и изисква широко ангажиране", казва той.

Гейтс настоява за създаването на изцяло нова международна организация, която според него би могла да включва елементи от режима за инспекция на ядрени оръжия, международното регулиране на авиацията или споразуменията за климата.

"Нужно е политиците да натрупат експертни познания в рамките на управлението, но около тези предизвикателства трябва да се изгради и широка мрежа от институции", обяснява той. "Това ще промени начина, по който се създават иновации. Ще промени живота ни драстично - и то още преди на сцената да се появят хуманоидните роботи, които ще добавят физически възможности към когнитивните способности, развиващи се с такива бурни темпове."

Проблемът е, че недостатъчно хора осъзнават значимостта на това явление.

"Изненадва ме фактът, че сегменти от обществото извън самата индустрия - университетите, аналитичните центрове - реално не участват в дискусията, нито по отношение на използването на технологията, нито по отношение на разбирането как да се смекчат негативните ѝ страни."

Той е особено критичен към политиците

Хората, които вземат решенията, не използват технологията. Според него те изглежда имат усещането, че "е, предишните технологии не са предизвиквали такива сътресения, така че и тази е просто поредната технология. Водят се от интуитивното чувство, че хората са много умни и че развитието на това нещо ще достигне някакъв таван. Нивото на разбиране за изкуствения интелект и адекватната загриженост относно възможните негативни последици са твърде ниски във всички сфери - включително в държавното управление - с изключение на самата индустрия."

Според него липсата на задълбочено разбиране се задълбочава и от слабия, фрагментиран глобален контрол върху изкуствения интелект. Повечето от най-усъвършенстваните модели се създават в САЩ, но все още липсва всеобхватна федерална регулация. В Обединеното кралство надзорът върху изкуствения интелект е възложен на регулаторни органи като Ofcom, докато Европа демонстрира решителност чрез своя Закон за изкуствения интелект - ход, който според мнозина отива твърде далеч в обратната посока.

Същевременно Китай се стреми да разработи по-евтин и по-мощен изкуствен интелект и постига успех в това начинание, въпреки американските ограничения върху износа на високотехнологични чипове за ИИ. Скот Бесент, министърът на финансите на САЩ, предупреди, че евентуално лидерство на Китай в сферата на изкуствения интелект би представлявало екзистенциална заплаха.

"Няма да има "ден след утрешния", ако Китай спечели в това отношение", каза той.

Освен това се наблюдава липса на глобално лидерство по темата от страна на администрацията на Тръмп, която се противопоставя на призивите за регулиране на изкуствения интелект. За разлика от минали кризисни периоди - Гейтс дава за пример създаването на ООН след Втората световна война " САЩ вече не действат като глобален ориентир, който да направлява останалите сили.

"Останалият свят не е свикнал с вакуум в лидерството на САЩ", коментира Гейтс. "Видяхме това по време на пандемията, а сега имаме Световна здравна организация (СЗО), в която САЩ не членуват. Смятам, че съществуват много възможности за сътрудничество, при които съвместната работа с другите по никакъв начин не вреди на САЩ."

САЩ официално се оттеглиха от Световната здравна организация към ООН през януари тази година, лишавайки агенцията от един от най-големите ѝ донори. В резултат на това компаниите, разработващи изкуствен интелект, до голяма степен сами упражняват контрол върху дейността си. Според него това е опасно.

"Да разчитаме на тях [компаниите за ИИ] да разбират как растат децата, до каква степен трябва да зависят от изкуствения интелект и кое е приемливо и кое не... Това не са социални учени или психиатри и те естествено - дори и да се опитват да го избегнат -щ е внесат известна пристрастност, характерна за индустрията."

Координацията в глобален мащаб и в рамките на цялата индустрия, която Гейтс би искал да види, изглежда малко вероятна на фона на все по-разпокъсаната геополитическа обстановка, да не говорим за огромните финансови залози.

Огромен поток от капитали движи развитието на изкуствения интелект (ИИ)

Очаква се следващия месец Anthropic да предложи акции на борсата при пазарна оценка от 2 трилиона долара - сделка, която би била най-голямата по рода си в историята и би превърнала обикновените инженери в мултимилионери, а седемчленния екип на основателите - в милиардери. OpenAI също планира дебют на борсата през следващата година при подобна оценка.

Картината по отношение на ИИ обаче не е само мрачна и апокалиптична. Гейтс вярва, че ако се използва разумно, технологията може да "служи за добро и да подобри живота на всички". Според него е необходимо внимание, за да се гарантира, че ИИ няма допълнително да задълбочи неравенството, тъй като "ако се остави изцяло на пазарните механизми, най-мощните инструменти ще бъдат създадени първо за хората и институциите, които могат да си ги позволят - а не непременно за онези, които биха имали най-голяма полза от тях".

Фондацията на Гейтс се ангажира да дари 1 милиард долара през следващите две години, за да подпомогне този процес, като адаптира технологията така, че тя да бъде езиково и културно подходяща за потребителите, както и финансово достъпна.

"Това е инструментът, който ще помогне за лечението на рака или - в случая с фондацията на Гейтс - ще ускори усилията за ликвидиране на маларията."

Предстои да видим как ще бъде възприето посланието на Гейтс, особено след скандалните разкрития за тригодишните му контакти с осъдения педофил Джефри Епстийн в периода 2011–2014 г. След публикуването на неизпратени имейли от Епстийн, съдържащи шокиращи твърдения, през юни Гейтс беше принуден да даде показания пред Конгреса. Той заяви, че дълбоко съжалява за връзките си с Епстийн.

"Опитвах се да набера милиарди долари за глобалното здравеопазване и смятах, че той може да ме свърже с подходящите хора, за да спасим милиони животи. Впоследствие се оказа, че това е било не само задънена улица, но и грешка от гледна точка на репутационния риск. Живеем в свят, в който репутацията е от изключително значение", обяснява той. "Сега подхождам много по-внимателно към това с кого се свързвам аз или фондацията, но това не променя същността на дейността ѝ, нито пък партньорите, с които работим."

Гейтс е нетърпелив да насочи вниманието към далеч по-належащия въпрос за появата на нова технология, която крие безпрецедентен потенциал, но и рискове.

"Преживявал съм вълни на промяна, които в дадения момент са изглеждали като най-значимото събитие на Земята", казва той. "Но нищо не се е усещало по този начин."

Това е коренно различно от неподправения техно-оптимизъм, с който той започва пътя си през 1975 г., основавайки Microsoft с цел да постави "компютър на всяко бюро и във всеки дом".

Изкуственият интелект е, както самият той казва, нещо съвсем различно.

"Стремя се да ускоря положителните приложения и да сведа до минимум риска от негативните."