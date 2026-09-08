Крал Чарлз нарече Хари и Меган "частни лица", няма да работят за Двореца

Според писмо от крал Чарлз III, принц Хари и съпругата му Меган остават "частни лица“ и не се считат за работещи членове на кралското семейство след завръщането си във Великобритания.

Херцогът и херцогинята на Съсекс, заедно с двете деца Арчи и Лилибет се завърнаха от Калифорния в края на миналия месец, след като бяха заминали за "Златния щат“ през 2020 г. на фона на остър конфликт в кралското семейство, припомня Euronews.

В писмото, разпространено от лорд-шамбелана от името на краля, се посочва, че двойката също така няма да може да използва титлите "Негово/Нейно кралско височество“.

"Общоизвестно е, че през януари 2020 г. херцогът и херцогинята се оттеглиха от изпълнението на представителни задължения от името на суверена и вече не са действащи членове на кралското семейство“, се казва в писмото.

"Този ​​статут, различен от държавните и кралските задължения, изпълнявани от действащите членове на кралското семейство, и осигуряващ на двойката лична свобода по отношение на финансовата независимост и защитата на личния им живот според собствените им предпочитания – ще продължи да бъде напълно уважаван“, се отбелязва още в текста.

Писмото е издадено, "за да се избегнат съмнения или объркване“ относно статута на Хари и Меган. В него се засяга и въпросът за очакваното завръщане на двойката към публични изяви в подкрепа на благотворителните им каузи.

Хари и Меган са "частни лица"

"Благотворителната дейност на херцога и херцогинята е личен въпрос и се осъществява в качеството им на частни лица. Накратко, положението им е сходно с това на частни граждани, които имат търговски и благотворителни интереси“, се посочва в писмото.

Съобщава се, че след завръщането си през август Хари и семейството му живеят в дом в престижния район Котсуолдс, а за децата им вече е намерено ново училище.

Преместването им се случва на фона на продължаващата несигурност относно мерките за тяхната сигурност и въпроса дали държавата ще финансира охраната им.

Коментирайки въпроса със сигурността миналия месец, британският министър-председател Анди Бърнам заяви, че това е "личен въпрос“ за Хари и Меган и че правителството им "желае всичко най-добро“ във връзка с преместването.

Изпълнителният комитет по въпросите на сигурността на кралските особи и високопоставените лица (Royal and VIP Executive Committee) взема решенията кои обществени фигури и членове на кралското семейство получават охрана.

По време на шестгодишния си престой в САЩ Хари и Меган дадоха откровено интервю за Опра Уинфри, в което обсъдиха решението си да се преместят отвъд Океана, като Хари посочи засиленото внимание от страна на британската преса и липсата на подкрепа като част от мотивите за тази стъпка.