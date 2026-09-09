Хари и Меган искат да са публични личности, не частни лица

Вчера Хари и Меган изразиха недоволство от решението на краля да ги определи като "частни лица“, тъй като те предпочитат да бъдат възприемани като "публични личности“.

В понеделник Бъкингамският дворец разпространи писмо с "насоки“ от името на монарха, в което се потвърждава, че двойката няма да се завърне във Великобритания в качеството си на работещи членове на кралското семейство.

Вместо обаче да приемат писмото, в което се посочваше, че нищо не се е променило след "Мегзит“, източници, близки до херцога и херцогинята на Съсекс, направиха вчера поредица от необичайни изявления.

От екипа на Съсекс намекнаха, че макар да са били уведомени за предстоящото публикуване едва малко повече от час по-рано, служителите на двореца не са дали на Хари достатъчно време да "уточни един-два въпроса“ относно писмото, изготвено от лорд-шамбелана по нареждане на Негово Величество.

По-конкретно, изглежда, че двойката е възразила срещу твърдението, че не трябва да бъдат третирани като членове на кралското семейство.

Публични личности

"Накратко, позицията им е равносилна на тази на частни лица с търговски и благотворителни интереси“, се казваше в писмото.

От двореца също така подчертаха, че писмото е напълно съобразено с изразеното от Съсекс желание да останат "частни лица, докато са във Великобритания“, както и със споразумението от "срещата в Сандрингам“ през 2020 г., след която двойката започна нов живот в САЩ.

Това стана повод за изключително изненадващо изявление вчера, в което се посочваше: "Разбира се, че херцогът е изразил сериозно несъгласие с идеята двойката да бъде третирана като частни лица. Твърди се, че ако случаят беше такъв, подобни официални указания не биха били необходими.

Съсекс предпочитат определението "публични личности“ и биха искали да се признае, че в личен план те остават членове на кралското семейство, въпреки че вече не получават публично финансиране".

Бъкингамският дворец отказа коментар, като счете, че писмото е напълно достатъчно.

Вчера вечерта обаче източници отбелязаха, че настояването им да бъдат третирани като "публични личности“, които същевременно искат публично да подчертават връзките си с кралското семейство, е доказателство защо предпочитаният от двойката модел на "частично участие“ никога не би бил устойчив наред с търговските им дейности.

Говорител на двойката от Съсекс също така намекна, че те са били изненадани от съобщението на краля – писмо, изпратено от лорд Бениън до длъжностни лица в цялата страна.