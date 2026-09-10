Хари и Меган изненадани от решението на краля да не им връща титлите

Принц Хари и Меган Маркъл били „изненадани“ от момента, в който Бъкингамският дворец разпространи писмо, разясняващо статута им на членове на кралското семейство, които не изпълняват официални задължения.
В писмото с разяснения, публикувано в понеделник, 7 септември, високопоставен представител на двореца отново е потвърдил официалните позиции на херцога и херцогинята на Съсекс. Твърди се, че писмото, издадено от името на бащата на Хари – крал Чарлз, е било предоставено на екипа на двойката.
Указанията са издадени след редица запитвания за разясняване на статута на херцога и херцогинята на Съсекс след тяхното завръщане в Обединеното кралство. Документът е изготвен от лорд-шамбелана лорд Бениън по нареждане на краля и е предоставен на екипа на Хари и Меган.
В писмото се казва, че няма да има промяна на статута на херцозите и те продължават да бъдат без кралски титли и официални задължения към короната.
Източници от двореца отбелязват, че писмото не въвежда нови разпореждания. Вместо това то потвърждава условията, договорени, когато Хари и Меган се оттеглиха от ролите си на действащи членове на кралското семейство през 2020 година и е в съответствие с тяхното желание да запазят статута си на частни лица, докато са във Великобритания.
Споразумението произтича от т. нар. „Среща на върха в Сандрингам“ през януари 2020 година, когато условията за оттеглянето на Хари и Меган от ролите им на действащи членове на кралското семейство бяха финализирани на среща, ръководена от покойната кралица Елизабет.
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