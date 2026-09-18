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Крал Чарлз: ИИ е “екзистенциална заплаха” за човешкия живот

Той проведе среща с представители на Nvidia, OpenAI и Anthropic

18.09.2026 | 21:45 ч. 2
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Крал Чарлз предупреди ръководители в сферата на изкуствения интелект за "екзистенциалните опасности“, произтичащи от попадането на тази технология в неподходящи ръце.

Той направи тези изказвания по време на среща на върха, която свика в Dumfries House в Еършир, за да обсъди как технологията може да се използва в полза на обществото, съобщава BBC. 

Сред присъстващите на срещата бяха Канишка Нараян - министърът на Обединеното кралство, отговарящ за изкуствения интелект, съветник на папата, както и представители на гиганти в областта на ИИ като Nvidia, OpenAI и Anthropic.

Мнението на краял идва на фона на поредица от скорошни предупреждения от страна на хора от бранша относно бързо развиващите се възможности на усъвършенстваните модели с изкуствен интелект (т.нар. модели от "предната линия“ или frontier AI) и необходимостта от регулации, които да ги държат под контрол.

"Онези, които са създали тези технологии, сега все по-често предупреждават, че съществува риск ИИ да развие по-зловещи способности – може би дори да отнема човешки живот“, заяви кралят пред ръководителите.

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Монархът отбеляза, че е налице "неотложна необходимост“ да се обърне сериозно внимание на екзистенциалните опасности, свързани с попадането на подобни технологии в неподходящи ръце и използването им по начини, които биха могли да доведат до катастрофални последици.

"Задачата пред вас не е просто да развивате технологиите, а да гарантирате, че те ще останат твърдо в служба на човечеството, общността и природата“, каза крал Чарлз на присъстващите.

Срещата на върха беше свикана с цел да се обсъди дали може да се разработи „общ набор от принципи“, които да "насочват бъдещото приложение“ на изкуствения интелект.

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