Сделката за петрола във Венецуела: Защо истинската цел на Тръмп е Китай

Намесата на Вашингтон в петролния сектор на Венецуела може да промени характера на китайското влияние в Латинска Америка. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви „историческо петролно споразумение за осигуряване на американското енергийно господство и стимулиране на икономическото възстановяване на Венецуела“. На пръв поглед сделката засяга петрола: Белият дом описва петролното споразумение с Венецуела като „най-голямата петролна сделка в историята“, която дава на правителството на САЩ "контрол над повече от 65 милиарда барела доказани петролни резерви във Венецуела", или 20 процента от общите доказани резерви на Венецуела, пишат за TNI Крейг Роуч и Джон Гарнет. Сделката предоставя на North American Blue Energy Partners (NABEP) концесии за нефтени находища и правото да добива нефт, а на Офиса за стратегически капитал към Пентагона дава 35-процентен дял в капитала на компанията. За една нощ това партньорство между Пентагона и NABEP се превърна във втората по големина петролна компания по доказани запаси в света, изпреварена само от подкрепяното от държавата предприятие „Сауди Арамко“. Поддръжниците на сделката за петрола във Венецуела я приветстват, защото укрепва влиянието на САЩ на световния пазар на петрол, подсилва енергийната сигурност на САЩ и потенциално води до понижаване на цените на петрола.

Истинското значение на сделката с Венецуела обаче не е свързано с петрола;

то е свързано с Китай. Съединените щати и Китай са въвлечени във Втората студена война, която се води на множество фронтове: утвърждаване на териториалния суверенитет на Тайван, мита и световна търговия (от соя до полупроводници), шпионаж и кражба на интелектуална собственост, и дори космическа надпревара, за да споменем само няколко от текущите битки. Самата Белия дом признава, че сделката за петрола във Венецуела потвърждава Доктрината на Монро, чиято цел е да изтласка чуждестранните сили от Западната полусфера:

"Президентът Тръмп възстанови Доктрината на Монро, изчиствайки злонамереното чуждестранно влияние от нашия заден двор и гарантирайки, че американското господство в нашата полусфера никога повече няма да бъде поставяно под въпрос."

Белият дом описва как концесиите за нефтените находища, предоставени на партньорството между Пентагона и NABEP, „преди това са били контролирани или експлоатирани от руски и китайски фирми“ и „тези злонамерени чуждестранни участници са ограбвали ресурсите на Венецуела в полза на американските противници“. Докато повечето анализи на нефтената сделка са фокусирани върху икономиката и се концентрират върху доларите и барелите, истинската история тук е геополитическа, тъй като Съединените щати все повече се стремят да ограничат влиянието на Китай в световен мащаб.

Комисията за преглед на икономиката и сигурността на САЩ и Китай описва Венецуела като един от „най-близките партньори на Китай в Латинска Америка“ и отбелязва, че „Пекин е развил дълбоки икономически връзки с Венецуела“ през 21-ви век. Китай е отпуснал повече заеми на Венецуела, отколкото на която и да е друга страна в Латинска Америка; Китай изкупуваше 50 процента от петрола на Венецуела преди намесата на САЩ, а Венецуела дори позволи на Китай да построи и контролира станции за сателитно проследяване в страната. Венецуела също така има между 10 и 15 милиарда долара неизплатени заеми към Китай, а Китай е инвестирал още много милиарди в инфраструктурата на Венецуела, за да улесни износа на петрол. С едно движение на перото администрацията на Тръмп парализира голяма част от тези китайски инвестиции и влияние. Министърът на енергетиката Кристофър Райт посочи ясно, че печалбите от партньорството между Пентагона и NABEP няма да бъдат използвани за изплащане на никакъв венецуелски дълг, а вместо това ще отидат в полза на Съединените щати и Венецуела.

Анализите, фокусирани върху петрола, с право поставят под въпрос законността и икономическата жизнеспособност на сделката, тъй като са налице само неясни подробности за това как тя ще функционира на практика. Например, разработването на тежкия суров петрол, който в момента е под контрола на САЩ, е скъпо. Избраният от САЩ партньор, NABEP, има ограничен опит в технологичното развитие, което ще бъде необходимо за разкриване на търговския потенциал на тези нефтени находища. Още по-проблематично е, че сделката изисква мнозинството в управителния съвет да се състои от американски граждани, а правителството на САЩ може да наложи вето върху всеки член на управителния съвет на това ново партньорство. Взето заедно с 35-процентния дял, който правителството на САЩ притежава в предприятието, това по същество дава на правителството на САЩ функционален контрол над цялата операция.

Такъв държавно направляван капитализъм е сигурен начин да се провали максимализирането на ефективността и печалбите и е част от тревожна тенденция, при която САЩ придобиват дялове в компании, включително в секторите на критичните минерали, полупроводниковите чипове и стоманата. САЩ също рискуват да загубят битката срещу Китай във Втората студена война, ако не се държат подобаващо във Венецуела, докато целият свят ги наблюдава.

САЩ трябва да спазват установените правила на правовата държава и решително да отговорят на всички въпроси относно законността на сделката и правото на САЩ да участват в добива на петрол на венецуелска територия.

Освен това всички продажби и покупки, включително тези, извършвани от и за NABEP, трябва да се осъществяват чрез конкурентни търгове. Конкурентните търгове са единственият начин да се отключи търговският потенциал на венецуелския петрол чрез иновации в добива, рафинирането и доставката на тежък петрол, и това може да докаже още веднъж пред света ефективността на демократичния капитализъм за растеж на икономиката, от което ще се възползват всички венецуелци.

Накрая, сделката за венецуелския петрол не може да бъде успешна без установяването на свободна и справедлива политическа система, която да не облагодетелства онези корумпирани лица, които са се обогатили от предишния режим, който Съединените щати свалиха. Съединените щати трябва да използват своята намеса във Венецуела, за да премахнат китайското влияние и да докажат ефективността и превъзходството на демократичния капитализъм в противовес на държавния капитализъм.

В крайна сметка във Венецуела трябва да бъдат постигнати фундаментални напредъци в демокрацията, за да може сделката за петрола да бъде счетена за успех в икономическо, геополитическо и морално отношение. Ако Съединените щати успеят в това, това ще бъде голяма победа срещу Китай.