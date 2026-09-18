Бебето на Лейди Гага е момиче, родено от сурогатна майка

Поп звездата Лейди Гага и годеникът ѝ Майкъл Полански са посрещнали първото си общо дете чрез сурогатна майка.

Дъщерята на 40-годишната певица, която носи името Роуз Бийн Полански, се е родила на 9 юни в 23:19 ч. в известния медицински център "Сидърс-Синай“ в Лос Анджелис, съобщава TMZ.

Макар причината за прибягването до сурогатно майчинство да не е ясна, изпълнителката отдавна говори открито за борбата си с фибромиалгията - състояние, което причинява силни болки и изтощение.

В документалния филм на Netflix от 2017 г. "Gaga: Five Foot Two“ мегазвездата разкрива болезнени подробности за битката си с хроничната болка, породена от това дълготрайно заболяване. В интервю от 2020 г. тя сподели пред Опра, че изпитва болка "от глава до пети“.

Акт за раждане, до който TMZ се сдоби с достъп, разкри пола и името на новороденото дете на двойката, както и подробности около раждането.

Детето е изродено от д-р Робърт Кац - акушер-гинекологът, който е изродил и Сиена Принс, дъщерята на Сиара и Ръсел Уилсън.

Името Роуз има сантиментално значение за Гага, тъй като баба ѝ по майчина линия е покойната Вероника Роуз "Рони“ Фери Бисет.

Тя също така има татуировка по дължината на гръбнака си с името на песента си от филма "Роди се звезда“ (A Star Is Born) - "La Vie En Rose“.

Новината, че Гага и Полански са посрещнали дете, се появи миналата седмица, след като преди няколко месеца тя мистериозно се оттегли от публичното пространство.

Изданието Page Six първо съобщи новината и публикува снимки на двойката с малката им дъщеря.

За последен път изпълнителката на хита "Born This Way“ беше забелязана на публично място през август по време на среща с фенове в Северна Калифорния, запечатана със селфи в Instagram.

Преди това обаче тя избягваше публичните изяви, след като приключи турнето си "The Mayhem Ball“ през април.

Гага, чието истинско име е Стефани Джоан Анджелина Джерманота, и Полански са заедно от 2019 г., а през април 2024 г. се сгодиха.