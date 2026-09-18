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Бабиш с идея за рафинерията край Бургас: Да преработваме повече петрол

Според чешкия премиер съоръжението използва едва половината от капацитета си, а Европа изпитва недостиг на рафинерии

18.09.2026 | 22:13 ч. Обновена: 18.09.2026 | 22:13 ч. 3
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

В ситуацията на неспиращо поскъпване на горивата в света Андрей Бабиш смята, че рафинерията край Бургас може да бъде използвана по-ефективно.

„Много е интересно, че имате рафинерия, която е специална“, каза премиерът на Чехия Андрей Бабиш специално пред bTV.

„Същото е като в Германия – собствениците са от Русия, но българската държава я управлява, има санкции и така нататък. Но е жалко, че този капацитет на рафинерията не се използва. Използва се само наполовина — 6 милиона. А сега нямаме достатъчно капацитет на рафинерии в Европа“, посочи той.

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„И сега те правят много пари, защото маржът при рафинериите е 10 пъти по-висок. Така че причината за високите цени на дизела и бензина не са само високите цени на суровия петрол, а и това, че няма достатъчно капацитет. Така че може би можем да намерим някакъв бизнес модел, при който да преработваме суров петрол във Вашата рафинерия и да вземаме готовите продукти“, допълни Андрей Бабиш.

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Тагове:

Бабиш рафинерията Лукойл петрол
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