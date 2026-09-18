Бабиш с идея за рафинерията край Бургас: Да преработваме повече петрол

В ситуацията на неспиращо поскъпване на горивата в света Андрей Бабиш смята, че рафинерията край Бургас може да бъде използвана по-ефективно.

„Много е интересно, че имате рафинерия, която е специална“, каза премиерът на Чехия Андрей Бабиш специално пред bTV.

„Същото е като в Германия – собствениците са от Русия, но българската държава я управлява, има санкции и така нататък. Но е жалко, че този капацитет на рафинерията не се използва. Използва се само наполовина — 6 милиона. А сега нямаме достатъчно капацитет на рафинерии в Европа“, посочи той.

„И сега те правят много пари, защото маржът при рафинериите е 10 пъти по-висок. Така че причината за високите цени на дизела и бензина не са само високите цени на суровия петрол, а и това, че няма достатъчно капацитет. Така че може би можем да намерим някакъв бизнес модел, при който да преработваме суров петрол във Вашата рафинерия и да вземаме готовите продукти“, допълни Андрей Бабиш.