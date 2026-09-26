Тръмп публикува карта, на която Ормузкият проток е обозначен като "Проток Тръмп"

Американският президент Доналд Тръмп публикува рано тази сутрин в платформата си "Трут соушъл" изображение на Ормузкия проток, обозначен като "Проток Тръмп"“, малко след като Иран предложи споразумение за отваряне на водния път в рамките за една седмица, ако САЩ изпълнят определени условия, предаде Асошиейтед прес.

Това е първият публичен знак за позицията му, след като Иран предложи ново споразумение и намекна, че то би могло да помогне на Тръмп преди междинните избори в САЩ.

Вчера Белият дом заяви само, че американски представители водят положителни и конструктивни разговори с посредници във връзка с войната с Иран. По-рано през седмицата Иран проведе продължили няколко часа непреки преговори със САЩ.

Междувременно ирански медии съобщиха, че президентът Масуд Пезешкиан е отпътувал от Ню Йорк за Техеран след годишната среща на световните лидери в рамките на Общото събрание на ООН.

В речта си на форума Пезешкиан отхвърли най-новата заплаха на Тръмп "да унищожи" Ислямската република, но в заключение на изказването си отбеляза, че Техеран остава отворен за дипломация.

Иранският външен министър Абас Арагчи обяви пред журналисти вчера вечерта, че съгласно предложението на Техеран Иран ще отвори отново Ормузкия проток и ще възобнови преговорите по ядрената си програма в рамките на седем дни, ако САЩ вдигнат морската блокада на иранските пристанища, отменят санкциите върху продажбите на ирански петрол и спазват примирие, което ще включва и Ливан.

По-късно в. "Уолстрийт джърнъл" съобщи, позовавайки се на свои източници - висши американски представители, че президентът Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на сраженията в района в рамките на седем дни и е заявил пред свои сътрудници, че очаква да възобнови бомбардировките след междинните избори за Конгрес през ноември.

(БТА)