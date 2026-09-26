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Трима загинаха и двама пострадаха при тежка катастрофа на пътя София – Варна

Ударили са се два насрещно движещи се автомобила

26.09.2026 | 10:34 ч. Обновена: 26.09.2026 | 10:44 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Трима души са загинали и двама са пострадали при тежка катастрофа на първокласния път София – Варна в района на село Сопот, след гумените ограничители на скоростта, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР – Ловеч.

Сигнал за инцидента е получен малко преди 9:20 ч. Ударили са се два насрещно движещи се автомобила. 

По първоначални данни са загинали трима пътуващи в едното превозно средство. Пострадали са четвърти човек от същата кола и шофьорът на другия автомобил, който е пътувал сам. Те са откарани в болница.

На мястото на катастрофата започват огледи, там вече са екипи на „Пътна полиция“, уточниха от ОДМВР – Ловеч. Пътят е затворен и движението се пренасочва през Микре и Угърчин, предаде БТА.

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