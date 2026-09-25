Масуд Пезешкиан: Не се опитваме да убием Тръмп

Медийните изяви на иранския президент Масуд Пезешкиан в Иран са строго контролирани събития.

В четвъртък обаче той отговори на въпроси на група журналисти в Ню Йорк - град, който посещава под охраната на "Сикрет сървис“ (US Secret Service), въпреки че е лидер на страна, намираща се във война със САЩ.

По време на дискусията, обхванала широк кръг от теми – ден след като говори пред Общото събрание на ООН - Пезешкиан повтори познатите ирански позиции относно войната, ядрената програма на страната и инакомислието в Иран. Той също така говори за въздействието на санкциите върху иранския народ и заяви, че Иран никога не би се опитал да убие Доналд Тръмп, въпреки обвиненията от страна на бившия президент и американските власти, че режимът е планирал покушение срещу него.

По време на брифинга Пезешкиан разказа и за неотдавнашни срещи с върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който не се е появявал публично от началото на войната, но президентът отбеляза, че лидерът е "в добро здраве“, съобщава CNN.

Няма план за убийство

Самото присъствие на иранска делегация в страна, с която Иран все още е във война, е нещо практически безпрецедентно.

Ситуацията обаче придоби още по-нестандартен характер в четвъртък, когато иранският президент и външният министър Абас Арагчи дадоха брифинг за журналисти в зала на хотел в централната част на Манхатън.

Представител на Държавния департамент заяви по-рано тази седмица, че посещаващите ирански делегати се допускат в Съединените щати "единствено с цел да представляват Ислямска република Иран пред ООН“ и че трябва "да ограничат дейността си само до въпроси, свързани с ООН“.

По време на брифинга Пезешкиан отхвърли обвиненията, че Иран се опитва да убие президента, като заяви, че "никога не е било позиция [на иранското правителство] – нито явно, нито тайно, да се стреми към убийството на Тръмп или членове на семейството му“.

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Миналия месец Тайните служби на САЩ съобщиха, че са запознати с видеоклип, излъчен от иранска държавна медия, в който изглежда се отправят заплахи срещу живота на Барън Тръмп – най-малкия син на президента. Това се случи, след като Израел сподели с Вашингтон разузнавателна информация, че Иран е изготвил план за убийството на Доналд Тръмп. В края на 2024 г. Министерството на правосъдието на САЩ обяви повдигането на федерални обвинения във връзка с осуетен ирански заговор за убийството на Тръмп преди президентските избори.

Твърдолинейни ирански медии многократно са публикували съдържание, заплашващо живота на Тръмп и семейството му. По време на траурните церемонии за покойния Хаменей през юли бяха забелязани привърженици на режима, носещи плакати с надпис "Убийте Тръмп“. Самият Тръмп също публично е коментирал иранските заплахи срещу живота си, като през юли заяви: "В някакъв списък съм... засега, предполагам, имам малко късмет, но може би това няма да продължи дълго. Това са зли, болни хора".

Отваряне на Ормузкия проток

Също така Иран е представил пред САЩ седемдневен план за отваряне на Ормузкия проток при изпълнение на определени условия, заяви иранският външен министър Абас Аракчи пред журналисти в кулоарите на Общото събрание на ООН.

"Представихме на САЩ чрез посредници план, според който, ако бъдат изпълнени определени условия, Ормузкият проток ще бъде отворен в края на седмия ден и преговорите ще бъдат възобновени", каза Аракчи, но отказа да уточни условията, но заяви, че те не надхвърлят договореното между двете страни през юни.

Иранските държавни медии съобщиха, че Арагчи е изложил условията на Техеран за отваряне на протока. Сред тях са незабавно вдигане на американската военноморска блокада край иранското крайбрежие, освобождаване на всички замразени ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове.