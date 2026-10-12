Съдът разпореди на Тръмп да спре скъпите ТВ реклами, финансирани от данъкоплатците

Федерален съдия разпореди президентът Доналд Тръмп да спре всички оставащи телевизионни реклами, финансирани с милиони долари от парите на данъкоплатците за популяризиране на политическото му послание.

Федералният съдия от Ню Йорк Дженифър Л. Рошон подкрепи коалиция, включваща безпартийната организация за обществен контрол "Common Cause“ (Общо дело), ​​която оспори рекламите и ги определи като незаконно използване на средства.

Издавайки временна ограничителна заповед, тя нареди на администрацията да спре всички оставащи реклами, включително тези, планирани за излъчване в неделя вечерта.

"Ответниците не трябва да сключват, подновяват или разширяват каквито и да било споразумения, разрешаващи разработването, създаването, разпространението, поместването или излъчването на оспорваните реклами“ по време на двуседмичния срок на действие на заповедта", се казва в решението съдията.

Преди това администрацията беше заявила, че рекламната кампания е към края си. Белият дом не отговори незабавно в неделя вечерта на запитване за коментар.

В съдебен документ, внесен късно в събота, Министерството на правосъдието подчерта, че временната ограничителна заповед е излишна, тъй като "въпросните действия, които са обект на възражение, ще приключат утре“.

Министерството на вътрешната сигурност използва 20 милиона долара от средствата на данъкоплатците за тези реклами. Правни експерти изказаха мнение, че закупуването на рекламата е в нарушение на федерален закон, забраняващ използването на средства, отпуснати от Конгреса, за "публичност или пропаганда“.

"Радваме се, че съдът действа бързо, за да предотврати по-нататъшното използване на средства на данъкоплатците за такава явно незаконна политическа пропаганда“, заявиха ищците в изявление, разпространено от Democracy Forward – неправителствената правна организация, която ги представлява.

Възхвала на Тръмп

Белият дом защити рекламите, представяйки ги като съобщения от обществен интерес, подобни на тези, използвани от предишни администрации за популяризиране на различни политики.

Въпреки това, въпросните реклами се различават от много предишни съобщения от обществен интерес, тъй като не целят да помогнат на гражданите да се възползват от конкретни правителствени програми.

Рекламите, чието излъчване започна в края на септември, възхваляват Тръмп и повтарят политическите му послания в навечерието на междинните избори.

Една от тях включва кадри, в които Тръмп говори за заплахата от комунизма, а друга представлява повторно излъчване на реклама от последната му президентска кампания.

Петата реклама от кампанията започна да се излъчва във вторник и е фокусирана върху залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро от администрацията на Тръмп.

Републиканците изостават

Последните проучвания показват, че републиканците изостават, особено в ключови надпревари за Сената в Охайо, Северна Каролина, Мичиган и дори в щати, традиционно сигурни за тях, като Айова и Тексас.

Наблюдаваната на пазарите за прогнози промяна в полза на демократите е особено забележителна, тъй като републиканците имаха предимство по отношение на Сената през по-голямата част от кампанията за междинните избори.

В момента републиканците държат 53 места в Сената срещу 47 за демократите и имат предимство от 219 на 214 места в Камарата на представителите.

Битката за долната камара изглежда все по-трудна за републиканците, като според настоящите прогнози демократите ще спечелят около 230 места, а републиканците – 200.

За мнозинство в Камарата на демократите са необходими 218 места, а в Сената ще им трябват 51 места, за да избегнат необходимостта от решаващ глас на Ванс.