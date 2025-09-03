Анализатор: Цената на петрола ще остане спокойна, възможно е поевтиняване

"България внася целия си петрол от чужбина. Колкото по-евтин е той, толкова по-добре за нас. Голямата част се внася през "Лукойл" и там няма достатъчно прозрачност колко е преработен и откъде идва. Можем да допуснем, че внасяме доста петрол с основен източник Русия", заяви анализаторът на международните пазари Димитър Георгиев пред Bulgaria ON AIR.

Той прогнозира, че още много дълго време цената на петрола ще остане на спокойни нива и дори може да се наблюдава поевтиняване.

Последните дни динамичните цени на петрола са повлияни от политиката на американския президент Доналд Тръмп и военните действия на Русия в Украйна. Инвеститорите сега очакват срещата на ОПЕК+ на 7 септември, която може да даде индикации за евентуални промени в нивата на добив при страните производителки.

"През последните дни видяхме леко поскъпване на петрола, което се дължи това, че Украйна продължава да изкарва от равновесие руския производствен капацитет. На фона на голямата историческа волатилност на петрола, сега има установена равновесна цена от 70 долара за брент, която трудно може да се измени рязко", заяви Георгиев..

Гостът отбеляза, че до голяма степен санкциите срещу Русия работят, тъй като Индия и Китай са почти единствените купувачи на руски петрол и като такива, те искат все по-големи отстъпки.

Руският петрол се изнася основно в Азия и не влияе много на глобалните цени на петрола, посочи Георгиев в "България сутрин".

Анализаторът добави, че вече 40% е отстъпката, която прави Русия, за да продава петрол на Индия - нещо, което дразни Съединените щати.

"Индийският премиер отказва да говори с Тръмп и е готов да понесе по-големите мита. Индия става все по-голяма като икономика. Тепърва там се заражда средна класа, която ще потребява все повече. Всеки иска да търгува с Индия", подчерта Димитър Георгиев.

Той добави, че предлагането на петрол е достатъчно голямо и временните проблеми много бързо се компенсират. Георгиев очаква ОПЕК да не променя квотите.

По думите му всички машини стават все по-малко ползващи енергия. Повишената ефективност, в съчетание с голямото производство, ще доведе до трайно ниски цени на петрола, заключи Георгиев.