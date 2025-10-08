IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 25

Цената на златото за първи път премина рекордните 4 000 долара

Това е ръст над 50% от началото на годината

08.10.2025 | 08:27 ч. 7
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Цената на златото премина 4 000 долара за първи път на 8 октомври, тъй като инвеститорите се насочиха към безопасното убежище заради опасения от редица проблеми, включително спирането на дейността на правителството в САЩ.

Същевременно към това се добавиха и очакванията за понижаване на лихвените проценти.

Ценният метал достигна 4 000,01 долара за унция в ранната азиатска търговия — след като се е покачил с над 50% от началото на годината. Търговците също следят френските политически сътресения и несигурността относно глобалната икономическа перспектива. /NOVA

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

злато цена покачи 4000
Новини
Виж всички новини
Бизнес
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem