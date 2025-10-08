Цената на златото за първи път премина рекордните 4 000 долара

Цената на златото премина 4 000 долара за първи път на 8 октомври, тъй като инвеститорите се насочиха към безопасното убежище заради опасения от редица проблеми, включително спирането на дейността на правителството в САЩ.

Същевременно към това се добавиха и очакванията за понижаване на лихвените проценти.

Ценният метал достигна 4 000,01 долара за унция в ранната азиатска търговия — след като се е покачил с над 50% от началото на годината. Търговците също следят френските политически сътресения и несигурността относно глобалната икономическа перспектива. /NOVA