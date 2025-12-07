Гуцанов: Социалните разходи и придобивки за хората се запазват

Екипите на Агенцията за социално подпомагане имат пълна готовност да окажат помощ на пострадалите от наводненията от преди ден в Бургаско. Ще направим така, че хората да получат не само това, което им се полага по закон като помощ при бедствие, но и допълнителни средства. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, съобщиха от пресцентъра на министерството.

По закон при бедствие пострадалите имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност или до 1914 лв. По предложение на министър Гуцанов след водните и огнени бедствия Министерският съвет прие възможността за допълнително подпомагане с 3000 лева за хората, за които пострадалият имот е единствено жилище и законно построено.

„Утре ще видим какви са наличностите, но предварителната информация е, че ще успеем да съберем тези средства”, допълни министърът.

Той отбеляза, че предстои Министерството на труда и социалната политика да обяви нова мярка,

финансирана с европейски средства, за подпомагане на общините за превенция от бедствия.

„Очакваме одобрението, за да подпомогнем почистване на сухи дерета, на реки, корита, залесяване, тоест превантивно да се вземат мерки, а не след като стане проблемът, ние тогава да се чудим какво се е случило“, каза Гуцанов.

Преди заседанието на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт той коментира и Бюджет 2026.

„Социалните разходи и придобивки за хората се запазват, така че няма как да не сме доволни. След тригодишно замразяване на майчинските за втората година, сега е заложено да се вдигнат от 780 лева на 900 лева“, припомни той. Прави се още една важна крачка – процентът от тези средства, който майките получават, ако се върнат на работа, нараства от 50 на 75 на сто или 675 лева. „По този начин правим, може да е малка, но крачка напред към справяне с демографската криза и втори път се помага и на реалната икономика на държавата“, обясни Гуцанов.

Минималната работна заплата се покачва както предвижда законът и от 1077 лева става 1213 или 620, 20 евро. „Това според мен е правилно решение и вярната посока. Не може ние да сме с най-ниската минимална работна заплата в цялия Европейски съюз. Икономиката не се гради с малки заплати, а с висока добавена стойност“, каза социалният министър. Гуцанов припомни, че се запазва и швейцарското правило, с което пенсиите ще се покачат между 7 и 8 процента.