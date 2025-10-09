IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 70

Унгарец спечели Нобеловата награда за литература

Произведенията на Ласло Краснахоркай включват „Меланхолията на съпротивата“ и „Сейобо там долу“

09.10.2025 | 14:45 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Унгарският автор Ласло Краснахоркай, на 71 години, е удостоен с тазгодишната Нобелова награда за литература „за неговото завладяващо и визионерско творчество, което насред апокалиптичен ужас потвърждава силата на изкуството“.

Преди това той е печелил Международната награда „Ман Букър“ за това, което съдиите са определили като „великолепни произведения на дълбоко въображение и сложни страсти, в които човешката комедия болезнено граничи с трансцендентност“.

Свързани статии

Неговите произведения включват „Меланхолията на съпротивата“ и „Сейобо там долу“. Той получава признание през 1985 г., когато публикува „Сатански танго“, което по-късно адаптира за филм от 1994 г. с унгарския режисьор Бела Тар, над седемчасов епос за упадъка на комунизма в Източна Европа, заснет в черно и бяло.

„Сериозно смятам, че има много напреднала сфера на литературата, висша литература, така да се каже, която служи като сила срещу упадъка“, каза Краснахоркай веднъж пред унгарския ежедневник „Nepszabadsag“.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Нобелова награда литература Ласло Краснахоркай
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem