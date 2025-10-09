Унгарец спечели Нобеловата награда за литература

Унгарският автор Ласло Краснахоркай, на 71 години, е удостоен с тазгодишната Нобелова награда за литература „за неговото завладяващо и визионерско творчество, което насред апокалиптичен ужас потвърждава силата на изкуството“.

Преди това той е печелил Международната награда „Ман Букър“ за това, което съдиите са определили като „великолепни произведения на дълбоко въображение и сложни страсти, в които човешката комедия болезнено граничи с трансцендентност“.

Неговите произведения включват „Меланхолията на съпротивата“ и „Сейобо там долу“. Той получава признание през 1985 г., когато публикува „Сатански танго“, което по-късно адаптира за филм от 1994 г. с унгарския режисьор Бела Тар, над седемчасов епос за упадъка на комунизма в Източна Европа, заснет в черно и бяло.

„Сериозно смятам, че има много напреднала сфера на литературата, висша литература, така да се каже, която служи като сила срещу упадъка“, каза Краснахоркай веднъж пред унгарския ежедневник „Nepszabadsag“.