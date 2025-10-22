IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Златото с рекорден дневен спад в цената си от 4 години насам

Фючърсите в САЩ стигнаха до 4190,80 долара за тройунция

22.10.2025 | 08:23 ч. 19
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Цената на златото се понижи рязко, отбелязвайки най-големия си дневен спад от четири години след седмици на силно поскъпване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Цените на златото се понижиха с над 4 на сто днес, тъй като доларът се засили, а инвеститорите прибраха печалбите си, след като очакванията за намаляване на лихвените проценти в САЩ и устойчивото търсене на инвестиции, считани за убежища, доведоха жълтия метал до нов рекорден връх през предходната сесия.

Спот цената на златото в Лондон спадна с 4,1 на сто до почти едноседмично дъно на ниво 4178,23 долара за тройунция, което е най-рязкото му понижение от ноември 2020 г. насам.

Фючърсите върху златото в САЩ с доставка през декември спаднаха с 3,9 на сто до 4190,80 долара за тройунция.

Укрепването на щатския долар допринесе силно за понижението, като направи златото по-скъпо за купувачи, плащащи в други валути.

Според анализатори отчасти охлаждането на търсенето се дължи на очакваната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, на която се очаква да бъдат обсъдени търговските отношения, както и на приключването на сезонния период на покупки в Индия - един от водещите потребители на злато в света. 

злато спад рекорд фючърси
