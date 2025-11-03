Пространства с нов дух: Интер Експо Център откри обновения си конгресен етаж

Интер Експо Център поставя нов стандарт за организацията на събития в България.

Вече е факт завършването на изцяло обновения втори конгресен етаж – пространство, проектирано да отговори на най-високите изисквания на съвременния бизнес и събитийна индустрия.

Новият конгресен етаж впечатлява с:

• стилен, модерен и функционален интериор, съчетаващ елегантен дизайн и уютна атмосфера;

• иновативни мобилни стени DORMA, които позволяват адаптиране на пространството според нуждите на всяко събитие – от работилници и конференции до големи форуми и премиери, коктейли и парти събития;

• Конферентни столове – удобни и практични, съобразени със съвременните тенденции в мебелната индустрия

• високотехнологично оборудване с модерна аудио-визуална техника и интегрирани безжични системи за управление, гарантиращи безупречно преживяване.

• интегрирана висок клас конферентна техника, DALI осветление, професионално озвучаване и акустични панели HERADESIGN (Knauf AMF) за отличен звук и акустичен комфорт с опции за надграждане;

• възможности за брандиране на цели стени с регулируема задна подсветка;

• опции за мобилни конструкции и допълнителни мебели – подиуми, табла за постерни сесии и много други.

Това е мястото, където всяко събитие се издига на следващо ниво – от конференции и форуми до корпоративни срещи и премиери.

Обновяването на конгресния етаж е само поредната стъпка от мащабен процес на трансформация. Всяка една от големите изложбени зали на Интер Експо Център преминава през пълно преобразяване – с нови акустични панели, съвременни подови настилки и редица допълнителни подобрения, които ще създадат още по-функционална и вдъхновяваща среда.

🔹 Това, което виждате днес, е само началото.

🔹 Промяната е в ход – зала по зала.

🔹 Интер Експо Център подготвя бъдещето на събитията в България.