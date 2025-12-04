"България Еър" става на 23 години и подарява самолетни билети и ваучери с отстъпки

На 4 декември националният авиопревозвач празнува своя 23-и рожден ден, а тази година авиокомпанията отбелязва годишнината си със специална изненада за пътниците. Рожденикът черпи с 2 броя двупосочни билети до европейска дестинация по избор от полетната мрежа на „България Еър“ и 23 ваучери с 23% отстъпка от редовните тарифи за до двама пътници.

Играта, в която участниците може да спечелят специалните награди, се провежда до 31 декември във Facebook страницата на националния превозвач. Големите победители и щастливи пътешественици ще бъдат обявени през януари. Безплатните билети и ваучерите с намаление важат за полети по директните линии на авиокомпанията, реализирани до 1 юни 2026 г. Пълните условия за участие и описание на наградите може да видите на този линк.

Сред основните предимства на „България Еър“ са безплатният ръчен багаж до 10 кг, заедно с лична вещ – лаптоп/дамска чанта в икономична класа, полети до централни летища с удобен график, кетъринг на борда с храна, кафе и напитки. Новите самолети Airbus A220 са още една причина да изберете полет с всички екстри и удобства от националния превозвач. Модерните самолети предлагат широки и удобни седалки, тиха и светла пътническа кабина, възможност за зареждане на електронни устройства, големи прозорци за красиви гледки и снимки от 10 000 метра. А отличното обслужване на кабинния екипаж, лимитираното бордно списание с ексклузивно съдържание и истинската бизнес класа с премиум изживяване са допълнителен комплимент за пътниците, избрали „България Еър“.

Авиокомпанията вече 23 години показва, че малките неща, вниманието към детайла и високия професионализъм на екипажите правят голямата разлика, която се усеща от всички пасажери. Изберете следващата си дестинация и се насладете на полет, пълен с приятни емоции, традиционна грижа и истински комфорт, който заслужавате!