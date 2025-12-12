InterContinental Sofia е лидер в конферентния и събитиен мениджмънт в България

В силно конкурентната хотелска индустрия InterContinental Sofia затвърди за пореден път своята позиция на безспорен лидер в луксозния сегмент. Петзвездната емблема на столицата, която вече има редица международни признания, добави към актива си и титлата „Най-добър MICE хотел в България“ от World MICE Awards. Това престижно отличие е категоричен знак за успеха на бранда като предпочитан партньор за събитиен мениджмънт у нас.

World MICE Awards е световна инициатива, фокусирана върху разпознаването на върхови постижения в конгресния туризъм. Като част от World Travel Awards, конкурсът отличава луксозни обекти и дестинации, които не просто отговарят, а налагат нови стандарти за качество в организирането и провеждането на събития. Наградата е признание за постоянния стремеж на InterContinental Sofia към съвършенство в обслужването на корпоративни клиенти.

Генералният мениджър на InterContinental Sofia, Абубак Ену, подчерта стратегическото значение на отличието: „Тази награда е много повече от отличие за нас. Тя е валидация за стратегията ни да бъдем водещ фактор в един изключително конкурентен пазар. Признанието е изцяло за нашия екип, който не просто организира събития, а създава преживявания. Да бъдем избрани за лидер в България ни мотивира да продължим да диктуваме тенденциите и да надскачаме очакванията на нашите партньори.“

Призът е доказателство за успешната бизнес формула на хотела, която комбинира емблематична локация с гледки към пл. „Св. Александър Невски“ и Витоша, и високотехнологичен конферентен център. Хотелът, собственост на „Галакси Инвестмънт Груп“, предлага гъвкави, безупречни решения за всякакви формати – от големи международни конференции до ексклузивни корпоративни събития.