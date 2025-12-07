IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Българският пазар е твърде малък за четири платформи за доставки на храна

България все още има достатъчно куриери

07.12.2025 | 08:10 ч. 19


Българският пазар категорично не е достатъчно голям, за да може да понесе четири големи международни платформи за доставка на храна. Това заяви в предаването Money.bg Ивайло Нецов - генерален мениджър на WOLT за България.

"Ние даже вече виждаме, че пазарът се развива, но до голяма степен ние взимаме клиенти от конкурентите", допълни той.

Той оприличи първите пет месеца на компанията в България като екстремно влакче:

 "От тези, които се въртят нагоре-надолу. Имаш пикове, имаш и спадове. Има трудности, има и неща, които се случват много лесно. Аз обичам да казвам, че няма проблеми, има предизвикателства. И когато ги решаваш, научаваш нещо ново, адаптираш се и ставаш по-добър", посочи още Нецов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му в България все още има достатъчно куриери, които да работят за различните фирми. Но когато пазарът продължи да се развива, каквато е целта на всички, това би довело до етап, в който ще трябва да се работи с куриери от чужбина.

