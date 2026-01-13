Песимизмът е основният икономически проблем на света

Позитивното мислене може да помогне на хората, които се чувстват потиснати. Политиците също отдавна разбират, че мрачните очаквания могат да се окажат самоизпълняващи се. В края на 70-те години на миналия век, докато Америка се бореше с енергийна криза и стагфлация, президентът Джими Картър предупреди, че най-сериозната опасност за страната е „криза на доверието“, способна да разруши както публичните институции, така и частните предприятия. Десетилетия по-късно Абе Шиндзо, най-дълго управлявалият лидер на Япония, твърди, че стагнацията се поддържа от „дефлационен начин на мислене“ и се опитва да изтръгне домакинствата и фирмите от нея. Съвсем наскоро Си Дзинпин, върховният владетел на Китай, направи насърчаването на „позитивната енергия“ национален приоритет, пише The Economist.

Днес, ако изобщо някога, позитивната енергия е в недостиг. Песимизмът е станал едновременно широко разпространен и постоянен. В Америка потребителските настроения са близо до най-ниското си ниво в историята. В цяла Европа икономическото доверие остава под дългосрочната си средна стойност за повече от три години, дори когато инфлацията се е успокоила. Проучвания от началото на годината показват колко широко разпространен е станал мрачният дух. Ново проучване на FGS Global, консултантска компания, сред 20 000 избиратели и бизнес лидери в Америка, Великобритания, Канада, Европейския съюз и Япония, открива мрачен консенсус: във всички 27 страни мнозинството смятат, че животът ще бъде по-труден за следващото поколение и че системата е манипулирана в полза на богатите. Във всички страни, с изключение на Дания, мнозинството смятат, че публичните институции са неефективни и разточителни. Други проучвания разказват подобна история. В проучване на Gallup International сред близо 60 000 възрастни, икономическите песимисти превъзхождат оптимистите с около две към едно във Великобритания и Япония. В Германия съотношението е по-близо до дванадесет към едно.

Постоянният песимизъм се е превърнал в едно от най-значимите ограничения на световната икономика.

Когато очакванията се влошат, икономиките се държат различно – често по начини, които притъпяват ефектите от иначе разумната политика и я изкривяват. Джон Мейнард Кейнс улови това с понятието си за „животински дух“, твърдейки, че доверието и очакванията са в основата на икономическите резултати. Робърт Шилър, носител на Нобелова награда за икономист, оттогава описва как песимистичните наративи могат да се разпространяват, оформяйки поведение по начини, които не биха били предвидени от икономическите модели. Тъй като мрачното настроение се вкоренява в богатите икономики, то рискува да се превърне в самоподсилваща се пречка за растежа. Последиците от вкоренения песимизъм са тройни: по-малко инвестиции в бъдещето, правителства, които се отклоняват от растежа към защита с нулева сума, и политика, която прави фискалните ограничения по-трудни за поддържане.

Песимизмът първоначално действа като шок от несигурност. Когато бъдещето изглежда по-мрачно, стойността на опцията за изчакване се увеличава, а домакинствата и фирмите отлагат решения, чието отменяне е скъпо. Някои краткосрочни ефекти вече са видими. В Америка както наемането, така и напускането на работници са приблизително с една трета под своите върхове след пандемията, въпреки продължаващия икономически растеж, което сигнализира за забавяне на движението на пазара на труда, което натежава на ефективността. В еврозоната спестяванията на домакинствата са се увеличили, като процентът на спестявания все още е над 15% през 2025 г., доста над нормата си преди пандемията. Ниското доверие може да допринесе и за редица други социални промени, от ниски нива на раждаемост до намаляващ брой записани студенти в колежи.

Друг израз на песимизъм е убеждението, че икономиката е манипулирана, което насърчава мисленето с нулев резултат. Когато хората приемат, че печалбите за една група идват само за сметка на друга, те подкрепят политика, която измества фокуса от растежа към преразпределението и защитата. Пепър Кълпепър от Оксфордския университет и съавторите му установяват, че в няколко богати страни тези, които вярват, че системата е в полза на богатите, са по-склонни да подкрепят изрично преразпределението с нулев резултат. Подобни инстинкти оформят възгледите за миграцията и търговията. Стефани Станчева от Харвардския университет показва, че мислителите с нулев резултат са по-склонни към протекционизъм и по-строги граници – настроения, които сега са широко разпространени в развитите икономики. Същата логика важи и за технологичните промени. В последното проучване на младежта на Харвард младите американци са били повече от три пъти по-склонни да кажат, че изкуственият интелект ще унищожи възможностите, отколкото ще ги създаде; в проучването на FGS Global повече от седем от десет анкетирани са подкрепили строга регулация и високо данъчно облагане на фирмите с изкуствен интелект. Вероятният резултат е завой към дефанзивна, крепостна икономика, която обещава защита, но притъпява растежа.

Последна опасност от песимизма е, че той подкопава фискалната дисциплина.

Когато избирателите вярват, че бъдещето ще бъде мрачно, тяхната толерантност към краткосрочни проблеми се срива.

В голяма част от Южна Европа след консолидацията, наложена през 2010 г. на фона на икономическа стагнация, срещна ожесточена съпротива, тъй като избирателите виждаха малка перспектива болката да бъде възнаградена с възстановяване. Когато електоратите са песимистични, политиците са възнаградени за смекчаване, а не за сдържаност – пристрастие, което поддържа дефицитите големи, а инфлацията по-трудна за овладяване.

Тази динамика вече е видима в богатите икономики. Миналата година средният бюджетен дефицит в развитите страни надхвърли 4% от БВП; в Америка той беше по-близо до 6%. И все пак фискално сдържане остава неуловим. Президентът Доналд Тръмп прокара нови данъчни облекчения в Америка, като същевременно предложи допълнителни помощи, включително стимулационни чекове, за да успокои недоволните избиратели. Опитите на Франция да намали разходите рутинно предизвикват политически кризи. В Япония правителството в края на миналата година представи най-големия си стимул от пандемията насам, въпреки че публичният дълг вече е сред най-високите в света. Канада също прибягна до временни данъчни ваканции, за да повдигне настроенията, добавяйки разходи и сложност за фирмите.

Подобен модел сочи към по-широка политическа промяна. Днешното неразположение създаде плодородна почва за популисти, които обещават защита и разходи, а не реформи, създавайки условия за самоподсилващ се цикъл, в който мрачното настроение подхранва подкрепата за популистките лидери, чието управление от своя страна отслабва институциите и подкопава растежа. Изследванията показват, че страните, управлявани от популисти, търпят трайни икономически щети, с по-ниски доходи и по-голяма нестабилност дълго след като поемат властта. Най-голямата заплаха за световната икономика сега е политика, формирана от самия песимизъм.