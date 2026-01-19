От винетката до каското: как дигиталните услуги улесняват шофирането

В динамичното ежедневие, в което живеем днес, времето все по-често се оказва най-ценният ни ресурс. Балансът между работа, лични ангажименти и свободно време е труден за постигане, а всяка дребна задача, която изисква физическо присъствие, се усеща като излишна загуба на нерви и минути. Именно тук дигиталните услуги се превръщат в реален помощник. Те не просто улесняват ежедневието ни, а ни пестят време за важните неща.

Днес дигиталните инструменти ни помагат не само в работата и домакинството, но и когато сме зад волана.

Повече удобство на пътя

Допреди няколко години шофирането често вървеше ръка за ръка с цял списък от досадни задачи – търсене на хартиени талони за паркиране, обикаляне за купуване на винетка, посещения в офиси за сключване или подновяване на застраховки. Сега голяма част от тези дейности са сведени до няколко клика върху екрана на телефона.

Плащането на паркинг или „синя“ и „зелена зона“ чрез SMS или мобилно приложение вече е напълно нормална практика. Не е необходимо да търсим автомат, да носим дребни пари или да се чудим дали талонът е поставен на видно място. Получаваме потвърждение директно на телефона си и знаем, че паркирането е платено.

Приложенията за навигация пък напълно промениха начина, по който планираме пътуванията си. За секунди можем да се ориентираме как да избегнем задръствания, ремонти или инциденти, да изберем най-бързия или най-икономичния маршрут и да пристигнем навреме – без излишно напрежение.

Към тази дигитализация логично се присъединяват и услугите, свързани с автомобила – от електронната винетка до застраховките. Днес електронна винетка се купува онлайн за минути, без нужда от хартиен документ и без риск да го изгубим или да забравим да го подновим навреме.

Същото важи и за застраховките „Гражданска отговорност“ и „Автокаско“, които вече могат да бъдат сключени онлайн.

И дори не се налага да отваряме различни сайтове и приложения. Мобилната апликация на Yettel дава възможност да закупим електронна винетка и да застраховаме автомобила си директно от смартфона – само с няколко клика.

Всичко на едно място

В приложението Yettel можем да купим всеки наличен тип винетка – уикенд, седмична, месечна, тримесечна или годишна – на официално обявените от Агенция „Пътна инфраструктура“ цени. Веднага след потвърждение на плащането електронният документ влиза в сила. Има и опция за отложено активиране, като то може да се осъществи до 30 дни след покупката. Това е особено полезно, когато текущата винетка все още е валидна, но искаме предварително да осигурим подновяването ѝ, без риск да го пропуснем.

Наскоро Yettel получи лиценз като застрахователен брокер и допълни портфолиото си със „Застраховки OneClick“, които дават възможност за сключване на различни видове застраховки, включително „Гражданска отговорност“ и „Автокаско“. Платформата позволява да се разгледат оферти от различни застрахователни компании, да се направи бързо сравнение на цени и условия и целият процес да бъде завършен онлайн.

От документите до идеите за пътуване

А след като уредим необходимите документи, идва ред на приятната част – къде да пътуваме. И тук приложението Yettel може да бъде полезен съветник.

В него е интегрирана дигитална версия на инициативата „100 национални туристически обекта“, реализирана в партньорство с Българския туристически съюз. С нея можем да събираме дигитални печати от забележителности в цялата страна, да научаваме любопитни факти чрез аудио- и видеосъдържание и да участваме в томболи с награди. Така планирането на пътуванията става не само по-лесно, но и по-интересно.

Важно е да отбележим, че инициативата „100 национални туристически обекта“, също както възможността за покупка на електронна винетка и застраховките OneClick е достъпна и за потребители, които не са абонати на Yettel.

И така – от винетката, през застраховката на автомобила, чак до идеите за следващото ни пътуване, приложението Yettel събира на едно място много повече услуги, отколкото традиционно очакваме от един телеком. И в крайна сметка ни дава най-ценното – повече свобода и време, което да прекараме с близките си, а не в чакане на гише.