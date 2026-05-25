Цените няма да спрат да растат, как да избегнем капаните на търговците

Правителството предложи нови мерки за необоснованото повишаване на цените.

Текстът за забрана на необосновано повишаване на цените се прeнася в Закона за защита на потребителите, санкциите се удвояват като размер. Когато се налагат санкции, се калкулират в крайните цени и ги плащаме ние като потребители. Това в дългосрочен план може да се отрази на конкуренцията на малките търговци, коментира създателят на платформата "Ние, потребителите" Габриела Руменова в студиото на "България сутрин".

Тя беше категорична, че потребители са по-слабата икономически страна на фона на търговците. Според нея въвеждането на мярка забрана за прилагане на цени, които са повишени без обективни икономически фактори, би дала по-добър ефект от това да бъдат налагани по-високи глоби. По думите ѝ търговците са склонни да плащат глоби и пак да са на печалба.

Нелоялни търговски практики

"Законодателят казва, че това, което показва недобросъвестно отношение от търговеца - премълчаване на информация, всичко това е взето заедно с икономическото поведение на потребителя. Потребителят не може непрекъснато да изследва пазара. В Закона за защита на потребителите има практика - нелоялните практики могат да се прояват преди, в хода на сключване на сделката и след това. При повишаване на цените без икономически фактори контролът ще се случва по-лесно, защото няма да има нужда да се доказва", обясни Руменова.

В ефира на Bulgaria ON AIR тя изтъкна, че за всеки потребител понятието справедливата цена е различно, защото всеки има и лична инфлация.

"Цените няма да спрат да растат, текат всякакви процеси - логистика, торове, няма как да не се отрази на крайната цена. Въпросът е с колко. В този законопроект има нюанс, че това повишение трябва да бъде пропорционално, а не просто повишение, защото има икономически обективни фактори", каза Габриела Руменова.

Потребителите пазаруват все по-информирано

Според проучване 40% от европейските потребители пазаруват повече стратегически, дават си сметка за продуктите, склонни са да накажат търговеца, който е вдигнал необосновано цените.

"По-бързо развалящите се продукти ги купуват в по-малки количества, за да не изхвърлят храна, по-трайните ги купуват в по-големи разфасовки, за да излезе по-евтино", даде пример гостът.

Контролът от институциите

Тя коментира, че в началото мерките заради еврото са били хаотични, докато държавата е търсела пътища, по които да тръгне. Подаването на жалби от потребителите е помогнало контролът да бъде фокусиран.

"Ако не бяха тези мерки и действия от контролните органи, ситуацията щеше да е по-зле", убедена е Руменова.

Тя посъветва търговците да не пренебрегват жалбите на потребителите.