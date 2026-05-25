Цените няма да спрат да растат, как да избегнем капаните на търговците

По-високите глоби няма да спрат търговците да повишават необосновано цените, убедена е Габриела Руменова

25.05.2026 | 12:29 ч.
Правителството предложи нови мерки за необоснованото повишаване на цените.  

Текстът за забрана на необосновано повишаване на цените се прeнася в Закона за защита на потребителите, санкциите се удвояват като размер. Когато се налагат санкции, се калкулират в крайните цени и ги плащаме ние като потребители. Това в дългосрочен план може да се отрази на конкуренцията на малките търговци, коментира създателят на платформата "Ние, потребителите" Габриела Руменова в студиото на "България сутрин". 

Тя беше категорична, че потребители са по-слабата икономически страна на фона на търговците. Според нея въвеждането на мярка забрана за прилагане на цени, които са повишени без обективни икономически фактори, би дала по-добър ефект от това да бъдат налагани по-високи глоби. По думите ѝ търговците са склонни да плащат глоби и пак да са на печалба. 

Нелоялни търговски практики

"Законодателят казва, че това, което показва недобросъвестно отношение от търговеца - премълчаване на информация, всичко това е взето заедно с икономическото поведение на потребителя. Потребителят не може непрекъснато да изследва пазара. В Закона за защита на потребителите има практика - нелоялните практики могат да се прояват преди, в хода на сключване на сделката и след това. При повишаване на цените без икономически фактори контролът ще се случва по-лесно, защото няма да има нужда да се доказва", обясни Руменова.

В ефира на Bulgaria ON AIR тя изтъкна, че за всеки потребител понятието справедливата цена е различно, защото всеки има и лична инфлация.

"Цените няма да спрат да растат, текат всякакви процеси - логистика, торове, няма как да не се отрази на крайната цена. Въпросът е с колко. В този законопроект има нюанс, че това повишение трябва да бъде пропорционално, а не просто повишение, защото има икономически обективни фактори", каза Габриела Руменова.

Потребителите пазаруват все по-информирано

Според проучване 40% от европейските потребители пазаруват повече стратегически, дават си сметка за продуктите, склонни са да накажат търговеца, който е вдигнал необосновано цените. 

"По-бързо развалящите се продукти ги купуват в по-малки количества, за да не изхвърлят храна, по-трайните ги купуват в по-големи разфасовки, за да излезе по-евтино", даде пример гостът.

Контролът от институциите

Тя коментира, че в началото мерките заради еврото са били хаотични, докато държавата е търсела пътища, по които да тръгне. Подаването на жалби от потребителите е помогнало контролът да бъде фокусиран. 

"Ако не бяха тези мерки и действия от контролните органи, ситуацията щеше да е по-зле", убедена е Руменова.

Тя посъветва търговците да не пренебрегват жалбите на потребителите.

 

цени Габриела Руменова търговци глоби закон
