Негулова: Малкият бизнес изнесе голямата тежест в прехода към еврото

Малкият бизнес за пореден път се отказа социално отговорен и понесе голям част от трансформацията към еврозоната. Разбира се, има изключения, което е нормално. Важното е, че промяната се осъществи бързо и без сътресения. Преминаването към еврозоната беше свързано с инвестиции в нов софтуер, обучение на хора и зареждане с определени обеми от новата валута. Това каза Елеонора Негулова, председател на Национално сдружение на малкия и среден бизнес, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

През януари се увеличи минималната работа заплата и се появи допълнителни разходи на хоризонта. Големият въпрос е как малкият бизнес да работи така, че да не попада под санкциите, които следят за нивата на цените. „Предизвикателствата са много, но малкият бизнес доказа, че е гръбнакът на българската икономика и може да се разчита на него“, коментира гостът.

Според събеседника обявяването на законодателните промени, свързани със закона за еврото, доведоха до това, че много от икономическите субекти още преди януари 2026-та година търсеха начини компенсаторно да предвидят някакви буфери. За малкия бизнес глоби от пет до двеста хиляди могат да потопят целия бизнес.

„Психически се появи едно очакване, че цените ще се вдигнат и няма да ни стигат парите“, отбеляза гостът. Мисля, че вече има осъзнаване, че това не е точно така и е имало хиперболизиране. В малките общини, където няма банки, малкият бизнес е стожерът – заедно с български пощи. Освен с разпознаване на новите банкноти и монети, бизнесът следи и за фалшиви банкноти.

В сегашната ситуация най-голямата заплаха за малкия бизнес е предприемането на резки промени по отношение на бизнес средата. Много е рисково след толкова много трансформации да имаме някаква нова турбуленция в рамките на следващите 2-3 месеца. „Най-добре е да се подкрепят тези политици, които имат най-добри послания и ясни визия за малкия бизнес“, категоричен е гостът.

