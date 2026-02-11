„Компас Инвест“ разширява успешната си серия капиталово защитени продукти с два нови премиум инструмента с емитент Goldman Sachs Bank Europe

След изключително силния интерес към първата си кампания за капиталово защитени решения, Управляващо дружество „Компас Инвест“ обяви старта на два нови структурирани инвестиционни продукта със 100% защита на главницата, разработени и емитирани от Goldman Sachs Bank Europe – една от най-високо рейтинговите банки в Европа (A1/A+/A+).

Новата серия надгражда вече доказалия се модел, като предлага по-голяма гъвкавост, по-чести възможности за реализиране на доходност и ясно дефинирана експозиция към глобални защитни активи, включително златото.

Два продукта – една философия: защита на капитала и премиум доходност

Първият продукт CGS Compass Capital 100 Gold + е изцяло нова структура, базирана директно върху златото, чрез ETF-а SPDR Gold Shares (GLD) – най-ликвидния борсово търгуван инструмент, обезпечен със злато.

Той предлага 100% защита на главницата на падежа, с потенциална доходност от около 10% годишно в щатски долари, при възможност за автоматично предсрочно обратно изкупуване на всеки 6 месеца. Историческите тестове показват, че в значителна част от сценариите продуктът се изплаща в рамките на първите 1–3 години, като инвеститорите реализират натрупаните купони.

Повече за предимствата от притежаване на акции на злато пред притежанието на физическо злато може да прочете в експертния анализ на Компас Инвест тук.

Вторият продукт CGS Compass Capital 100 + представлява нова емисия на вече познатата и изключително търсена стратегия, базирана на Solactive Global Multi-Asset ETF Portfolio 5% VT Index – добре диверсифициран индекс с експозиция към акции, облигации и злато чрез водещи ETF-и на BlackRock, Invesco и State Street.

Ключовата разлика спрямо предходната кампания е, че опциите за предсрочно погасяване вече са на всеки 6 месеца, което значително увеличава вероятността за по-ранна реализация на доходност. Очакваната индикативна доходност е около 12% годишно в USD и около 7% годишно в EUR, при запазена 100% защита на капитала на падежа.

Защо интересът е толкова силен?

И двата продукта са структурирани като облигации с максимален срок до пет години, като Goldman Sachs Bank Europe има право на автоматично предсрочно обратно изкупуване, ако са изпълнени предварително дефинираните условия. При такъв сценарий инвеститорите получават 100% от вложения капитал плюс всички натрупани купони до момента.

Контролът на риска и внимателно конструираната опционна компонента позволяват рядко срещано съчетание между сигурност и атрактивна доходност, особено в среда на повишена макроикономическа несигурност и волатилни пазари.

Повече информация за структурираните продукти от GS по идея на Компас Инвест.

Стратегическо партньорство на световно ниво

От „Компас Инвест“ подчертават, че партньорството с Goldman Sachs Bank Europe е ключов елемент в предлагането на подобен тип решения на българския пазар.

„Интересът към капиталово защитени инвестиции нарасна значително, особено сред клиенти, които искат да запазят капитала си напълно, без да се отказват от възможността за реална доходност. Новите ни продукти са логично продължение на тази философия и отговарят на търсенето на премиум решения със световен стандарт“, коментират Драгомир Великов и Ивайло Ангарски от управляващото дружество.

Goldman Sachs осигурява ликвидност на вторичния пазар при нормални пазарни условия, а цялата документация по PRIIPs и проспектната рамка на емитента е на разположение на инвеститорите.

Достъп и условия

Продуктите се предлагат на клиенти с договор за доверително управление с УД „Компас Инвест“, след извършване на оценка за уместност, инвестиционни цели и рисков профил. За инвеститори, които все още не са клиенти на дружеството, е необходимо установяване на клиентски отношения в рамките на услугата управление на портфейл.

Научете повече за възможностите за професионално управление на инвестиции в „Компас Инвест“ чрез запитване за безплатна консултация с наш експерт.

За допълнителна информация можете да се свържете с нас на тел. 02 42 19 517 или на e-mail: clients@compass-invest.eu

Важно: Предложената инвестиция представлява управление на портфейл по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ. Настоящият материал е с информативна цел и не представлява инвестиционна препоръка. Стойността на инвестицията и доходът от нея могат да варират преди падежа. Пълната защита на капитала е валидна само на падежа и е обвързана с кредитоспособността на емитента Goldman Sachs Bank Europe. Инвестициите не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или друга форма на публична гаранция.