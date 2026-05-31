В Гърция на плажа вече не дават чадър срещу едно кафе

На Халкидики повечето барчета изискват консумация поне 30 евро на човек

31.05.2026 | 15:15 ч.
Снимка БГНЕС

В Северна Гърция, където предпочитат да почиват повечето български туристи, цените за сянка на плажа са по-високи от миналата година, съобщава БНР. На Халкидики повечето плажни заведения изискват консумация поне 30 евро на човек. Там цената на кафето е 5 евро, а безалкохолното - 8 евро. Има и луксозни услуги и изискване за консумация от 100 евро.

Плажовете е от Александруполис до Солун прилагат различна схема на услуги, но вече никъде не осигуряват чадър само срещу едно кафе. Навсякъде важи правилото "колкото по-близо до морето, толкова по-скъпо".

Поради високите температури днес плажовете са пълни с почиващи. В Атина на много места изискват плащане на вход и отделна цена за чадър и шезлонг. На плажа Вулягмени сянка за двама души е 210 евро.

Безплатни са общинските плажове. Там се предлагат само чадъри.

Днес всички фериботни компании съобщават, че вече се допускат за трансфер на електромобили. Условието е батерията на колата да е заредена не повече от 40%. Спазват се стриктно всички противопожарни мерки.

